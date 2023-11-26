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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، إن أوكرانيا ستخسر خيرسون وأوديسا بسبب سوء تقدير من جانب قيادة البلاد، التي رفضت صنع السلام مع روسيا.

وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة "ديالوج ووركس" على موقع يوتيوب، أنه "كان لدى الأوكرانيين فرصة لتحقيق السلام، وبعد ذلك كان لديهم منطقتي خيرسون وزابوريجيا، لكنهم الآن لا يفعلون ذلك. لن يتخلى الروس أبدًا عن هذه المناطق، وعلى الأرجح،  سيأخذون خاركيف وأوديسا".

وتابع: “ارتكبت كييف خطأ كبيرا برفضها المفاوضات مع موسكو قبل عام تحت تأثير الغرب، والآن لا يستطيع رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي أن يفعل الكثير لتحسين الوضع في دولته بطريقة أو بأخرى”.

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وأكد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، أن “أوكرانيا ستستمر في خسارة الأراضي. في الصراع مع روسيا”.

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