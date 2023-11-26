عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا المستفيد الأكبر|أيام صعبة على أوكرانيا بعد رفع غطاء الدعم الأمريكي الضخم عنها

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا

اعترف كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى واشنطن، بأن الأيام المقبلة “ستكون صعبة”، حيث تقاتل بلاده روسيا بينما يتراجع الدعم الأمريكي من قبل الكونجرس، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ولا تزال حزمة المساعدات التي قدمها الرئيس  الأمريكي جو بايدن والتي تبلغ قيمتها حوالي 106 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى متجمدة في الكونجرس ولم تتم الموافقة عليها أو رفضها ولكنها تخضع لمطالب سياسية جديدة من الجمهوريين الذين يصرون على تغييرات في سياسة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين.

واعتبر مراقبون أن ربط المساعدة العسكرية التي تقدمها أمريكا الى أوكرانيا بأمن حدود الولايات المتحدة يؤدي إلى إقحام واحدة من القضايا السياسية الداخلية في أزمة أوكرانيا، ما يؤثر سلبا عليها وربما تصبح أوكرانيا وحيدة مع رفع غطاء الدعم الأمريكي عنها.

عندما يعود الكونجرس للانعقاد ستكون المخاطر أكبر، حيث إن الفشل في التوافق حول المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا يهدد بتأخير المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف وإسرائيل، فضلاً عن المساعدات الإنسانية لغزة، في خضم حربين ، الأمر الذي قد يقوض مكانة أمريكا العالمية.

وقال لوك كوفي، أحد كبار الباحثين في معهد هدسون، الذي استضاف مؤخراً أندريه يرماك، كبير موظفي مكتب الرئيس الأوكراني : "إن المساعدات تأتي في وقت حاسم".

بينما قال يرماك "إن أموالنا تنفد".

وتحول دعم اوكرانيا الآن إلى معركة حزبية أخرى في الولايات المتحدة.

ويدعم أعضاء الكونجرس بأغلبية ساحقة أوكرانيا، لكن استمرار تسليم المساعدات العسكرية والحكومية الأمريكية يتراجع بشدة في الجناح اليميني المتشدد من قبل المشرعين الجمهوريين وبعض الأمريكيين.

ويصب كل ذلك في مصلحة روسيا التي تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية لصالحها وحماية أمنها القومي كما تقول من أمريكا وحلف الناتو.

 

6 مليارات دولار الأمريكي جو بايدن الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمهوريين الأيام المقبلة المساعدة العسكرية حلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

كسر الزجاج الخارجى .. تفاصيل انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

موضوعات متعلقة

البنك الدولي: ارتفاع عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي إلى 2.3 مليون عامل

بكين توبخ واشنطن بعد تحذيرها سفينة حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي

جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى

الاحتلال هجر الفلسطينيين ودمر منازلهم وأسقط عليهم 40 ألف طن من المتفجرات

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من العودة لبيوتهم

بريطانيا.. مسيرات حاشدة تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

شاهد.. دمار عدوان الاحتلال في مناطق مختلفة من غزة

مجلة أمريكية تكشف عن فتح الولايات المتحدة خزائن أسلحتها للكيان الصهيوني

ترشيحاتنا

الهند تعلن تسجيل قفزة في إصابات كورونا اليومية

دعاء التوفيق فى الحياة والعمل.. ردده يسخر لك الأرض ومن عليها ويفتحها عليك

تعليق مفاجئ من شوبير على إشارة صلاح محسن بعد هدفه في ميدياما الغاني

تماشيًا مع هدنة غزة.. المقاومة بالعراق تعلن خفض التصعيد ضد القوات الأمريكية

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

خروقات متواصلة للهدنة في غزة من جانب إسرائيل.. وحماس تهدد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

أبيض × أسود.. هنا شيحة تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة

فيديو

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

فيلم «مستر إكس» السبب.. مفاجأة جديدة في طلاق هنا الزاهد

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ