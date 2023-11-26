روسيا المستفيد الأكبر|أيام صعبة على أوكرانيا بعد رفع غطاء الدعم الأمريكي الضخم عنها

اعترف كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى واشنطن، بأن الأيام المقبلة “ستكون صعبة”، حيث تقاتل بلاده روسيا بينما يتراجع الدعم الأمريكي من قبل الكونجرس، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ولا تزال حزمة المساعدات التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تبلغ قيمتها حوالي 106 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى متجمدة في الكونجرس ولم تتم الموافقة عليها أو رفضها ولكنها تخضع لمطالب سياسية جديدة من الجمهوريين الذين يصرون على تغييرات في سياسة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين.

واعتبر مراقبون أن ربط المساعدة العسكرية التي تقدمها أمريكا الى أوكرانيا بأمن حدود الولايات المتحدة يؤدي إلى إقحام واحدة من القضايا السياسية الداخلية في أزمة أوكرانيا، ما يؤثر سلبا عليها وربما تصبح أوكرانيا وحيدة مع رفع غطاء الدعم الأمريكي عنها.

عندما يعود الكونجرس للانعقاد ستكون المخاطر أكبر، حيث إن الفشل في التوافق حول المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا يهدد بتأخير المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف وإسرائيل، فضلاً عن المساعدات الإنسانية لغزة، في خضم حربين ، الأمر الذي قد يقوض مكانة أمريكا العالمية.

وقال لوك كوفي، أحد كبار الباحثين في معهد هدسون، الذي استضاف مؤخراً أندريه يرماك، كبير موظفي مكتب الرئيس الأوكراني : "إن المساعدات تأتي في وقت حاسم".

بينما قال يرماك "إن أموالنا تنفد".

وتحول دعم اوكرانيا الآن إلى معركة حزبية أخرى في الولايات المتحدة.

ويدعم أعضاء الكونجرس بأغلبية ساحقة أوكرانيا، لكن استمرار تسليم المساعدات العسكرية والحكومية الأمريكية يتراجع بشدة في الجناح اليميني المتشدد من قبل المشرعين الجمهوريين وبعض الأمريكيين.

ويصب كل ذلك في مصلحة روسيا التي تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية لصالحها وحماية أمنها القومي كما تقول من أمريكا وحلف الناتو.