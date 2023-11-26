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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين تهدد إدارة بايدن

أمريكا والاحتلال
أمريكا والاحتلال

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصدر مطلع قوله ان هناك خلافات داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حيث قدم 20 موظفا في البيت الأبيض طلبا للقاء كبار مستشاري بايدن لإجراء مناقشة بشأن غزة.

وكشفت واشنطن بوست عن مصادر مطلعة أن تأثير حرب إسرائيل على غزة في البيت الأبيض أكبر من أي قضية أخرى خلال رئاسة بايدن.

ونقلت واشنطن بوست عن مستشارين كبار في الإدارة الأمريكية قولهم ان الحرب في غزة أضرت بمكانة الولايات المتحدة عالميا.

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واعترف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأنهم يتحملون  كثيرا من الأعباء بسبب إسرائيل.

ولفت المصدر الى أن رئيس حكومة سلطات الاحتلال بنيامين نتنياهو صار عبئا حيث يهتم بالاعتبارات السياسية والادارة الامريكية تحتاج إلى شخص آخر لأخذ قرارات غير القائمة والتي تتخذ حاليا.

وأكد مصدر أمريكي مطلع أن مسؤولين أمريكيون يرون أن تأثير سموتريتش وبن غفير أصبح مقلقا على حكومة نتنياهو.

ولفت مسؤولين أمريكيين إلى ان بايدن اتخذ نهجا أكثر صرامة تجاه إسرائيل سرا وعلنا خلال الأسابيع الأخيرة، بل وصل الأمر إلى أن يقول مسؤولين أمريكيين ان بايدن انتقد نتنياهو بشدة بشأن الخسائر بين المدنيين وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وأن هناك قلق من طول أمد الصراع في غزة لأنه يزيد الضغط على بايدن.

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