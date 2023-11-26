الأسطول الخامس الأمريكي يرفض التعليق على خطف ناقلة نفط إسرائيلية بخليج عدن

قالت شركة أمنية خاصة اليوم الأحد إن قوة مجهولة استولت على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن باليمن، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وذكرت شركة أمبري الخاصة أن الناقلة سنترال بارك، التي تديرها وتملكها شركة زودياك ماريتايم، تم الاستيلاء عليه في خليج عدن.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.. وتسيطر على عدن قوات متحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران منذ سنوات.

ولم يرد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على طلب تعليقات الصحف.. وقالت أمبري إنه يبدو أن “القوات البحرية الأمريكية منخرطة في الوضع وطلبت من السفن الابتعاد عن المنطقة”.

وتأتي عملية الاستيلاء على سنترال بارك بعد تعرض سفينة الحاويات CMA CGM Symi المملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم يوم الجمعة من قبل طائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي بينما تشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة، حسبما قال مسؤول أمريكي يوم السبت.. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بمناقشة المسائل الاستخباراتية.

