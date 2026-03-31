الرئيس الإماراتي يستقبل أمير قطر.. الأرصاد تطالب المواطنين بعدم التخوف.. انفراجة بأسعار الخضراوات.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الذروة بكرة مساء.. الأرصاد تعلن مفاجأة وتطالب المواطنين بعدم التخوف

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس وتفاصيل الساعات المقبلة، وحالة الجو غدا وبعد غد.

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن يومي الأربعاء والخميس سيكون هناك أمطار مؤثرة على معظم المحافظات، وأن الأمطار غدا ستكون رعدية، وستستمر حتى صباح يوم الخميس، وأن الذرة الخاصة بالأمطار ستكون من مساء يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، وأنه مع الأمطار هناك نشاط رياح، وتحديدا في محافظات الصعيد.

ناقد رياضي: مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا صعبة.. ومعنويات الفراعنة مرتفعة

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، أن مباراة منتخب مصر الودية أمام إسبانيا صعبة على الورق لأن إسبانيا أقوى منتخبات العالم حاليًا على المستوى الفعلي أو التكتيكي إضافة لمنتخب فرنسا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه من أصعب المباريات التي يخوضها حسام حسن مدرب الفراعنة.

حالة الطقس اليوم في مصر.. أجواء مائلة للحرارة وتحذيرات من أمطار ورياح

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد أجواءً مائلة للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد.



ومع دخول ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليسود طقس بارد على معظم الأنحاء.

الرئيس الإماراتي يستقبل أمير قطر ويبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة وتداعياتها

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد استقبل، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وجرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل الاعتداءات الإيرانية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار، وتأثيراتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6058 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7100 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8114 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56800 جنيه.

تسهيلات جديدة.. تفاصيل تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة حتى نهاية 2026

في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل تجديد وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بما يضمن استمرارية حصول المستفيدين على حقوقهم دون تعقيدات.

نتائج اجتماع وزارتي التضامن والصحة

وكشف خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، عن أبرز مخرجات الاجتماع المشترك بين وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة، الذي ركز على تبسيط إجراءات الكشف الطبي وتيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

تراجع 50%.. انفراجة مرتقبة في أسعار الخضراوات الفترة المقبلة

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن توقعات إيجابية بشأن أسعار الخضروات في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن موجة الارتفاع الحالية مؤقتة، وأن الانخفاضات ستصل إلى نسب كبيرة قد تُحدث ارتياحًا لدى المواطنين.



ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بالأحداث السياسية

أوضح نقيب الفلاحين خلال مداخلة هاتفية أن الزيادة الأخيرة في أسعار الطماطم لا ترتبط بأي أحداث سياسية أو توترات خارجية، مشيرًا إلى أن هذه الارتفاعات كانت متوقعة مسبقًا وفقًا لطبيعة الموسم الزراعي.

وأكد أن سوق الخضروات يتأثر بعوامل داخلية بحتة، أبرزها الإنتاج المحلي والظروف المناخية، وليس بالأحداث الدولية.



شعبة السيارات تحذر من موجة غلاء: زيادة الأسعار 12% بسبب تداعيات الحرب الإيرانية

أكد المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات، أن سوق السيارات في مصر تأثر بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد حالة من الاضطراب نتيجة التغيرات العالمية وانعكاساتها على حركة التجارة والاستيراد.



وأوضح أن هذه التطورات أدت إلى زيادة أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10% و12% خلال فترة قصيرة، ما يمثل عبئًا إضافيًا على المستهلكين.

أزمة الاستيراد تقود موجة الارتفاع

أوضح "السبع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات يعود إلى مشكلات الاستيراد المرتبطة بتداعيات الحرب، سواء من حيث سلاسل الإمداد أو تكاليف الشحن والتأمين. وأشار إلى أن السوق أصبح شديد الحساسية لأي متغيرات خارجية، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير السريع.