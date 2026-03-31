وزير الحرب الأمريكي: العملية العسكرية في إيران قد تستمر من 4 لـ 8 أسابيع

أكد وزير الحرب الأمريكي أن العمليات العسكرية ضد إيران أسفرت عن تدمير أكثر من 150 سفينة حربية إيرانية وقصف أكثر من 11 ألف هدف منذ بدء الحرب، في مؤشر واضح على تكثيف الضغوط الأمريكية للحد من القدرات العسكرية لطهران.

استهداف الصواريخ الباليستية الإيرانية

كان رئيس هيئة الأركان قد قال إن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير الصواريخ الباليستية الإيرانية، مؤكدًا أن هذا الاستهداف يهدف إلى خفض القدرة الإيرانية على مهاجمة أي أهداف في المنطقة أو تهديد المصالح الدولية.

تدمير شامل للقدرات العسكرية الإيرانية

وأوضح المسؤول العسكري أن العمليات الأمريكية تركز على تدمير القدرات العسكرية لإيران بشكل شامل، بما يشمل:

القواعد العسكرية.

المنشآت الدفاعية.

أنظمة الصواريخ.

البنية التحتية العسكرية.

وذلك في خطوة تهدف إلى إضعاف إيران سياسيًا وعسكريًا على الصعيد الإقليمي.

تصعيد التوترات الإقليمية

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من استمرار التصعيد العسكري وتأثيره على الأمن الإقليمي واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.