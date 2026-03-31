3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصين وباكستان تعززان التنسيق بشأن إيران وتدفعان نحو التهدئة

القسم الخارجي

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستعزز تعاونها مع باكستان بشأن تطورات الأزمة في إيران، وذلك خلال زيارة رفيعة المستوى يجريها مسؤولون باكستانيون إلى بكين، في إطار تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط.

ويزور وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، العاصمة الصينية، حيث يلتقي نظيره وانغ يي لبحث عدد من القضايا الثنائية والدولية، وعلى رأسها تطورات الحرب الدائرة في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الجانبين سيعملان على “تعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجي بشأن الوضع في إيران”، مؤكدة أن البلدين سيبذلان جهودًا جديدة للدفع نحو السلام، ووصفت العلاقات بين بكين وإسلام آباد بأنها “شراكة استراتيجية في جميع الظروف”.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت إيران في فبراير الماضي، وما تبعها من تداعيات أمنية واقتصادية، من بينها اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وكانت إسلام آباد قد استضافت، في وقت سابق، اجتماعات ضمت وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا، لبحث سبل احتواء الأزمة، كما أعلنت استعدادها لاستضافة “محادثات جادة” بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم أن الصين تُعد شريكًا رئيسيًا لطهران، فإنها لم تعلن تقديم دعم عسكري، مكتفية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار وتغليب الحلول الدبلوماسية. وفي المقابل، أفادت تقارير بأن إيران أرسلت ردًا على مبادرة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب عبر وساطة باكستانية، رغم نفي طهران وجود محادثات رسمية مباشرة مع واشنطن.

وتعكس هذه التحركات مساعي بكين وإسلام آباد للعب دور الوسيط في واحدة من أخطر أزمات المنطقة، في ظل تزايد القلق من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.

إيران الصين باكستان بكين حرب إيران

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

