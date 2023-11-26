تغير بأسعار العملات الأجنبية في البنوك واستقرار الدولار.. تفاصيل

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الأسبوع في البنوك العاملة في مصر مقارنة بختام التعاملات

وخلال السطور ننشر حركة بيع وشراء العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، بنكي مصر والأهلي مقابل سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي.



أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع مقارنة بـ 33.71 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 6 قروش.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 38.51 جنيه للشراء و 38.91 جنيه للبيع مقابل 38.75 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 16 قرش .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 34.75 جنيه للشراء 35.01 جنيه للبيع مقارنة 34.98 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع 3 قروش.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.50 جنيه للشراء و 33.77 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 38.51 جنيه للشراء و 38.91 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 34.75 جنيه للشراء 35.01 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه.

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد نحو 33.64 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 38.85 جنيه للشراء و 39.02 جنيه للبيع مقارنة 38.87 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 15 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد نحو 34.92 جنيه للشراء و 35.08 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.