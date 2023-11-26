عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تغير بأسعار العملات الأجنبية في البنوك واستقرار الدولار.. تفاصيل

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الأسبوع في البنوك العاملة في مصر مقارنة بختام التعاملات

وخلال السطور ننشر حركة بيع وشراء العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، بنكي مصر والأهلي مقابل سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي.


أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد

 استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع مقارنة بـ 33.71 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 6 قروش.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 38.51 جنيه للشراء و 38.91 جنيه للبيع مقابل 38.75 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 16 قرش .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 34.75 جنيه للشراء 35.01 جنيه للبيع مقارنة 34.98 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع 3 قروش. 

txt

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

txt

سعر الدولار في البنوك اليوم 26-11-2023

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

 وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر. 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.50 جنيه للشراء و 33.77 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 38.51 جنيه للشراء و 38.91 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 34.75 جنيه للشراء 35.01 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه.

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد نحو 33.64 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 38.85 جنيه للشراء و  39.02 جنيه للبيع مقارنة 38.87 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 15 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد نحو 34.92 جنيه للشراء و 35.08 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.

 

العملات الاجنبية الدولار الفرنك السويسري اليورو الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

ترشيحاتنا

باحثة : سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 10 آلاف طفل فلسطيني

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن تطبيق التسعير الجبرية على السكر.. فيديو

حكم مصري يشعل الغضب التونسي| حكاية ضربة جزاء “مثيرة للجدل” في كلاسيكو الترجي والنجم بدوري الأبطال.. شاهد

بـ50 مليون دولار.. حفل زفاف أسطوري في باريس.. من العريس والعروسة؟.. شاهد

القصة الكاملة لزيارة نتنياهو إلى غزة .. الرقص على قبور الضحايا سمة زعيم إسرائيل بحثا عن مكسب وهمي

890 طنا .. السعودية ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما أهمية تناول ثمرة من البرتقال يوميا فى الشتاء؟

رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها.. ماذا قالت؟

مصير مؤلم لصائد ثعابين على يد أخطر الزواحف بأستراليا .. ماذا فعل؟

كيمو وانتيمو .. طارق عبد العزيز يتوفى في نفس موعد رحيل عامر منيب

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ