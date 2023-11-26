تحرك عاجل من بايدن بشأن تمديد الهدنة في غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة لمعرفة ما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت، بعد أن تحدث مع أمير قطر أمس، حسبما ذكرت شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، علقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على التقارير التي تفيد بتأخر تسليم الدفعة الثالثة من صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأصدرت اللجنة بيانا، نفت فيه وجود تأخير في الدفعة الثالثة للإفراج عن الأسرى.

وقالت اللجنة، إنه لن يكون هناك تأجيل في الدفعة الثالثة، مؤكدة أن الجدول يسير وفق ما تم إعداده.

وأضافت: "البيان الذي صدر في وقت سابق لا يمثل الواقع على الأرض، جميع الاستعدادات تسير كما هو مخطط لها. ومع ذلك، في مثل هذه العملية المعقدة والحساسة، ليس هناك يقين مطلق بأنه لن يتم تطبيق تعقيدات".