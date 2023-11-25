لن نرتاح حتى يعود الجميع.. سفير أمريكا لدى إسرائيل يرحب بالإفراج عن الأسرى

أعرب السفيرالأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو، عن ترحيبه بالإفراج عن الرهائن أمس الجمعة.

وقال ليو عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم السبت، "يجتمع الرهائن الآن مع أحبائهم.. لن نرتاح حتى يعود الجميع إلى منازلهم".

وبعد حوالي 7 أسابيع متتالية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت أمس الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وأفرج الاحتلال أمس عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين في غزة، بموجب اتفاق هدنة بعد بين إسرائيل وحماس.

ومن المنتظر أن يفرج الاحتلال اليوم السبت عن 42 أسيرًا فلسطينيًا، فيما تطلق حركة حماس 14 من الأسرى في غزة.