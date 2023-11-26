أول تعليق أمريكي على احتجاز سفينة إسرائيلية في خليج عدن

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي، أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة شحن النفط "سنترال بارك" في خليج عدن يوم الأحد.

وتتم إدارة ناقلة النفط من قبل شركة زودياك ماريتايم المملوكة لإسرائيل، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن، ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات في المنطقة فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس.

ووفقا للأسوشيتد برس، تم الاستيلاء على سنترال بارك، التي ترفع العلم الليبيري، في خليج عدن، وتحمل السفينة حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك، بحسب تصريحات شركة زودياك ماريتايم التي تدير الشاحنة.

ووصفت الشركة عملية الضبط بأنها حادثة قرصنة مشتبه بها، مؤكدة على سلامة أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا، ويتكون الطاقم من مواطنين من روسيا وفيتنام وبلغاريا والهند وجورجيا والفلبين.

وتم استهداف شركة زودياك ماريتايم، وهي جزء من مجموعة زودياك ماريتايم التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، ولا سيما عام 2021 عندما أدى هجوم بطائرة بدون طيار، نُسب إلى إيران، إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم على متن ناقلة النفط ميرسر ستريت قبالة سواحل عمان.

وتأتي الحادثة الأخيرة التي شملت سنترال بارك في أعقاب هجوم على سفينة أخرى يملكها ملياردير إسرائيلي في المحيط الهندي.

بينما لا يزال الجناة الذين يقفون وراء الاستيلاء على سنترال بارك مجهولين، أكد مسؤول الدفاع الأمريكي أن عددًا غير معروف من الأفراد المسلحين المجهولين متورطون. وتقوم القوات الأمريكية وقوات التحالف بمراقبة الوضع، وتم إصدار تحذيرات شحن للسفن في المنطقة.

ويضيف هذا الحادث إلى موجة الهجمات البحرية الأخيرة المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحماس، مما يثير المخاوف بشأن سلامة السفن التي تبحر في المنطقة.