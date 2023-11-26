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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني: الرئيس السيسي كافح الإرهاب بجانب العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية

مؤتمر دعم المرشح
مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسي

أكد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمطروح يعكس الرغبة في تجديد العهد والوفاء للرئيس السيسي الذي كافح الإرهاب بجانب عمله على تحقيق التنمية الاقتصادية، والصناعية، وإنشاء المدن .

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واضاف عيسي أبو تمر خلال المؤتمر الحاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بحضور كافة اطياف مطروح أن أبناء مطروح شعروا باهتمام القيادة السياسية، برغم الضغوط الدولية ، لكن القيادة السياسية والرئيس السيسي فرضوا الإرادة المصرية علي الجميع، .

وقال اننا في هذا اليوم نجدد الوفاء للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لأنه قدم لنا الكثير وأهمها الأمن والاستقرار ، ونحن كحزب حماة الوطن أول من طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للحفاظ علي أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأوضح أن مطروح أصبحت في عقل القيادة السياسية بعد تهميشها لعقود بإقامة العديد من المشروعات القومية ومنها القطار الكهربائي السريع ، وإقامة مدينة العلمين الجديدة ، وتطوير منفذ السلوم البري ، والانتهاء من الطريق الدولي الساحلي ، وإنهاء مشكلة الصرف الزراعي التي عانت منها واحة سيوة لأكثر من ٣٠ عاما .

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يستحق الكثير لذلك علينا التواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم لتكون مطروح من أكبر المحافظات في نسبة المشاركة الانتخابية ، خصوصا أن مصر في وقت أحوج ما تكون فيه إلى أبنائها ولدعم قائدهم ورئيسهم عبد الفتاح السيسى، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن علي الحدود مع الجانب الفلسطيني .

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