عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بسيناء لتعريف الخريجين بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

ندوات توعية للشباب
ندوات توعية للشباب بسيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم، ندوة تعريفية للخريجين بديوان عام المديرية  للتعريف بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والبرامج التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبقًا لبروتوكول التعاون بين الجهاز والمديرية في مجال ريادة الأعمال.

وقال طارق الشوربجى مدير الخدمات غير مالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة ومتناهية الصغر بسيناء، إن الندوة هدفت إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الخريجين، حتي تكون كوادر قادرة على نقل الأفكار وتفعيلها لتحقيق التطور والتقدم للمجتمع،  والمساهمة في التنمية الشاملة، وتفعيلاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات، تحقيقاََ لرؤية مصر ٢٠٣٠م ،وحرصًا من المديرية على تبني أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم. 
 

ابدأ مشروعك:


وأشار الشوربجى، إلى أن الندوة شملت عرضا للبرامج التي يقدمها الجهاز، وأهمها المهارات الريادية وابدأ مشروعك، كما تم عرض أفضل المشروعات التي قدمها شباب المحافظة، والتي تم تنفيذها بمساعدة جهاز تنمية المشروعات، وإلقاء الضوء على مشاركة ضمن جامعات مصر في معرض تراثنا الذي يقام سنوياً، وتم التنسيق لعقد دورات تدريبية للشباب وزيارة المشروعات الناجحة بالمحافظة. 

من جانبه، أكد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام  الشباب والرياضة،  أنّ وزارة الشباب والرياضة حريصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، على تقديم الندوات التعريفية والتدريبات للشباب التي تدعم انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركاء التنمية واستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات في مصر، وتكريس كافة الإمكانيات في دعم إقامة المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
 

txt

محافظ شمال سيناء يستعرض خطط التنمية والإنجازات بعهد الرئيس السيسي

سيناء ندوة الشباب المشروعات الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

موضوعات متعلقة

محافظ شمال سيناء يستعرض خطط التنمية والإنجازات بعهد الرئيس السيسي

المشاركة السياسية وتعميق الوعي المجتمعي.. ندوة لحزب حماة الوطن بشمال سيناء

كلية العلوم الزراعية بالعريش تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الفساد الإداري

في حب مصر.. معرض للأنشطة الطلابية بجامعة العريش

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية وارتفاع الأمواج

شوشه يسلم 25 جهاز عروسه لمستفيدي تكافل وكرامه بسيناء

آداب العريش تنظم لقاء توعويًا للطلاب بعنوان "كن إيجابيًا فصوتك أمانة"

تكريم رائدات التربية والتعليم والعمل الاجتماعي والتطوعي بمدارس سيناء |صور

ترشيحاتنا

أحمد موسى: المواطن يعاني من أزمة السكر ولسه هسيبه 10 أيام تاني

منصب مستحدث.. تعيين محمد أبو موسى مساعدا لمحافظ البنك المركزي

40 مليون فريسة.. أحمد موسى: التاجر يساوم المواطن علشان يبيعه كيلو سكر

رد قوي من أحمد موسى على تصريح وزير التموين عن التسعير الجبري للسكر

مرض خطير جدا..دراسات : الـ WiFi يؤثر على معدل الذكورة للرجال

أحمد موسى منفعلا: مبادرة تخفيض الأسعار لم تحقق هدفها والتجار لم يلتزموا..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل

ما أهمية تناول ثمرة من البرتقال يوميا فى الشتاء؟

رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها.. ماذا قالت؟

بـ50 مليون دولار.. حفل زفاف أسطوري في باريس.. من العريس والعروسة؟.. شاهد

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ