ندوة بسيناء لتعريف الخريجين بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم، ندوة تعريفية للخريجين بديوان عام المديرية للتعريف بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والبرامج التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبقًا لبروتوكول التعاون بين الجهاز والمديرية في مجال ريادة الأعمال.

وقال طارق الشوربجى مدير الخدمات غير مالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة ومتناهية الصغر بسيناء، إن الندوة هدفت إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الخريجين، حتي تكون كوادر قادرة على نقل الأفكار وتفعيلها لتحقيق التطور والتقدم للمجتمع، والمساهمة في التنمية الشاملة، وتفعيلاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات، تحقيقاََ لرؤية مصر ٢٠٣٠م ،وحرصًا من المديرية على تبني أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.



ابدأ مشروعك:



وأشار الشوربجى، إلى أن الندوة شملت عرضا للبرامج التي يقدمها الجهاز، وأهمها المهارات الريادية وابدأ مشروعك، كما تم عرض أفضل المشروعات التي قدمها شباب المحافظة، والتي تم تنفيذها بمساعدة جهاز تنمية المشروعات، وإلقاء الضوء على مشاركة ضمن جامعات مصر في معرض تراثنا الذي يقام سنوياً، وتم التنسيق لعقد دورات تدريبية للشباب وزيارة المشروعات الناجحة بالمحافظة.



من جانبه، أكد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، أنّ وزارة الشباب والرياضة حريصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، على تقديم الندوات التعريفية والتدريبات للشباب التي تدعم انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركاء التنمية واستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات في مصر، وتكريس كافة الإمكانيات في دعم إقامة المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

