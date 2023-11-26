بايدن: عملنا بشكل عاجل على زيادة المساعدات لغزة.. و200 شاحنة تدخل يوميا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة عملت بشكل عاجل على زيادة المساعدات إلى غزة خلال فترة توقف القتال.

وكتب بايدن، عبر منصة “إكس”، “نقوم بنقل ما يقرب من 200 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا – محملة بالغذاء والماء والأدوية والوقود وغاز الطهي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكتب بايدن، عبر منصة “إكس”، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه “يجب التأكد من أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يمكنهم العيش في تدابير متساوية من الحرية والكرامة”.

وأضاف: “لن نتخلى عن العمل نحو هذا الهدف”.