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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبد العال يضع علامة استفهام على تشكيل الزمالك أمام أبو سليم

صدى البلد

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على الفوز الذي حققه نادي الزمالك أمام أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية التي فاز بها الأبيض بهدف يوسف أوباما على ستاد برج العرب.

 

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN" :علامة استفهام على تشكيل الزمالك أمام أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، ولا أعلم سبب عدم اعتماد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على رأس حربة صريح من بداية المباراة، رغم وجود ناصر منسي وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينيولا على مقاعد البدلاء.

وأضاف: "البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول تسبب في تراجع مستوى أحمد سيد زيزو الجناح الأيمن لنادي الزمالك، بسبب توظيفه في مركز جديد، وعدم الاعتماد عليه بشكل كبير رغم كونه أفضل لاعب في مصر حاليًأ".

نجح فريق الزمالك في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية بعد تغلبه على فريق أبو سليم بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 72.

شهدت أحداث المباراة ، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

وكاد فريق أبو سليم أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة حيث تلقى مهاجم الفريق معتصم كرة عرضية سددها مباشرة نحو المرمى ولكن اصطدمت بالعارضة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، بينما بقى أبوسليم، بدون رصيد من النقاط.

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