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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بتكلفة 33 مليون جنيه.. رصف وتطوير الشوارع الداخلية بمركز فاقوس

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء ، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

من جانبه ، أوضح رئيس مركز ومدينة فاقوس، أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة بوضع طبقات من السن والرمال تمهيداً لأعمال الرصف و تركيب بلاط الإنترلوك بإجمالي أطوال ٩٦,٠٠٠ م٢ رصف بالاسفلت ، و ١٩.٠٠٠ م٢ بلاط انترلوك وبتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين . 

وأضاف رئيس المركز، أن أعمال الرصف والتطوير شملت الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة حيث تم رصف وتطوير شارع المنيسى الحارة اليسرى بجوار السكة الحديد بطول ٥٠٠ م وعرض ١٤ م باعتماد مالي يبلغ ٣ مليون جنيه واستكمال رصف امتداد شارع الدروس ( ش ترعة المنيا حتى مفارق الصوالح ) باعتماد مالي يبلغ 2.5 مليون جنيه.

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كما تم استكمال رصف امتداد شارع الجلاء من التأمين الصحى حتى مفارق طريق الصوالح وتفريعاته بطول ١,٥ كم وعرض ٩ م باعتماد مالي يبلغ ٤ مليون و٨٠٠ الف جنيه ورصف مدخل مجمع مدارس الصنائع وتفريعاته من شارع الإنتاج بطول ٧٠٠ م باعتماد مالي يبلغ حوالى ٢ مليون جنيه ورصف وتطوير شارع الساحة وتفريعاته بطول ٩٤٠ م وعرض ١٠م باعتماد مالي يبلغ ٢ مليون و ٨٠٠ الف جنيه ورصف وتطوير شارع شلتوت وتفريعاته بطول ٩٠٠ م وعرض ٨ م باعتماد مالي يبلغ ٢ مليون جنيه.

وتم رصف شارع الايمان ( مسايا ) وتفريعاته بطول ٦٠٠ م وعرض ٧ م باعتماد مالي يبلغ مليون و ٢٠٠ الف جنيه ورصف وتطوير شارع المنيسى وتفريعاته بطول ٢,٥ كم وعرض ١٢ م مع عمل رصف بالانترلوك بالشوارع المتفرعة بالحارة اليمنى بإتجاه السحارة باعتماد مالي يبلغ ١٤ مليون و٥٠٠ ألف جنيه. 

وشدد المحافظ ، على رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

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