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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلسلة دورات تدريبية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لشباب سيناء

ندوات لريادة الأعمال
ندوات لريادة الأعمال لشباب سيناء

واصلت  مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ  سلسلة دورات تدريبيه لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية عمل مشروع وعمل دراسة جدوى للشباب من الجنسين،  بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة السيد الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء،  إنه يتم تنظيم دورات تدريبية عن ريادة الأعمال والقضاء على البطالة في شمال سيناء، تنفذ الإدارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة  منال جمال وكيل الوزارة والإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بقيادة مدير عام الإدارة   جيهان رشوان ، ومنسق ريادة الأعمال بالوزارة الدكتور  رامي عبد الحفيظ.

 

حيث نفذت ادارة تمكين الشباب دورة تدريبية تعريفية للخريجين  بديوان عام المديرية للتعريف بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والبرامج التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً لبروتوكول التعاون بين الجهاز والمديرية في مجال ريادة الأعمال.

واستهدفت الدورة التدريبية توعية الشباب الراغبين في عمل مشروعات صغيرة، حيث تناولت الدورة التدريبية كيفية البدء في عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتح مجالات عمل للشباب.

وقال إن الهدف هو انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركاء التنمية واستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات في مصر، وتكريس كافة الإمكانيات في دعم إقامة المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

 

ثقافة العمل الحر :

 

ومن جانبه..  قال  طارق الشوربجى مدير  الخدمات الغير ماليه بجهاز تنميه المشروعات الصغيرة, والمتوسطة ,متناهية الصغر ، إن الدورة تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الخريجين لخلق الكوادر القادرة على نقل الأفكار وتفعيلها لتحقيق التطور والتقدم للمجتمع والمساهمة في التنمية الشاملة، وتفعيلاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات، تحقيقاََ لرؤية مصر ٢٠٣٠، وحرصًا من وزارة الشباب  على تبني أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم. 


وأشار طارق الشوربجى مسؤول جهاز المشروعات أن البرامج التي يقدمها الجهاز، وأهمها المهارات الريادية وابدأ مشروعك، كما تم عرض أفضل المشروعات التي قدمها شباب المحافظة، والتي تم تنفيذها بمساعدة جهاز تنمية المشروعات، وإلقاء الضوء على مشاركة  ضمن جامعات مصر في معرض تراثنا الذي يقام سنوياً، وتم التنسيق لعقد دورات تدريبية للشباب وزيارة المشروعات الناجحة بالمحافظة.

 

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سيناء دورات ريادة الأعمال الشباب

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