بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز

نجحت إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في رفع الحجز عن أرصدة النادي لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد تسديد النادي للديون القديمة المستحقة عليه لصالح الهيئة.



جاء هذا التحرك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أبو سليم الليبي في مباراة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث استمرت جهود الإدارة في حل القضايا المالية للنادي.

في سياق مغاير، كشف نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك السابق عن رسالته لـ نادي الزمالك بشأن الصفقات الجديدة، قبل انتقالات يناير الشتوية.

وقال نادر السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على الزمالك أن يبحث عن احتياجاته في قطاع الناشئين بدلًا من الصفقات الجديدة"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري NILe، في المباراة مقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام.