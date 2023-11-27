عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز

صدى البلد

نجحت إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في رفع الحجز عن أرصدة النادي لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد تسديد النادي للديون القديمة المستحقة عليه لصالح الهيئة.


جاء هذا التحرك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أبو سليم الليبي في مباراة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث استمرت جهود الإدارة في حل القضايا المالية للنادي.

في سياق مغاير، كشف نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك السابق عن رسالته لـ نادي الزمالك بشأن الصفقات الجديدة، قبل انتقالات يناير الشتوية.

وقال نادر السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على الزمالك أن يبحث عن احتياجاته في قطاع الناشئين بدلًا من الصفقات الجديدة"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري NILe، في المباراة مقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام.

أبو سليم الليبي الأهلي والزمالك التعمير والتنمية الزراعية الزمالك الكونفدرالية الإفريقية الكابتن حسين لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

ترشيحاتنا

مصادر: المفاوضون يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني : نعمل على إخلاء المستشفيات الخارجة عن الخدمة في غزة

لتعزيز الاستثمار الدوائي.. بايدن يلجأ إلى قانون من حقبة الحرب الباردة

كيربي: عدد الرهائن الأمريكيين المتبقين في نطاق 7 إلى 10

إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود.. الأونروا تحذر من خطر يهدد سكان قطاع غزة

مصادر مصرية: المفاوضون يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. أسماء جلال تستعرض جمالها | شاهد

طريقة عمل تورتة القهوة والبندق | أحلى من المحلات

تحذير عاجل| كبر حجم البطن في الأربعينيات والخمسينيات يرتبط بمرض مميت

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ