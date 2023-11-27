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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد يوجه رسالة لإدارة الزمالك بشأن فك القيد

صدى البلد

كشف نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك السابق عن رسالته لـ نادي الزمالك بشأن الصفقات الجديدة، قبل انتقالات يناير الشتوية.

 

وقال نادر السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على الزمالك أن يبحث عن احتياجاته في قطاع الناشئين بدلًا من الصفقات الجديدة"

 

وتابع: " الزمالك يمتلك قطاع ناشئين جيد ومميز".

 

وأتم: " العديد من الوكلاء يرشحون لاعبين من القسم الثاني للزمالك، وبعض المسؤولين يتأثرون بـ "السوشيال ميديا"، وعلى الزمالك أن يبحث عن احتياجاته داخل قطاع الناشئين" .

 

واختتم: " الأولويات هو منح اللاعبين مستحقاتهم، ونقوم ببناء فريق لاستكمال الموسم، والاعتماد على اللاعبين الكبار مثل شيكابالا وزيزو".

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