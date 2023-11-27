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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القاضية ممكن.. الكاف يحتفل بذكرى حصول الأهلى على بطولة إفريقيا للمرة التاسعة

القاضية ممكن
القاضية ممكن

احتفى الحساب الرسمي لدوري ابطال افريقيا على موقع فيس بوك بذكرى مرور ٣ سنوات على فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة على حساب نادى الزمالك.

 

وجاء فوز النادي الأهلى بهدفين لهدف في النهائي الافريقي، وأحرز الهدف الأول للأهلى عمرو السولية، وتعادل للزمالك شيكابالا، ثم جاء محمد مجدي أفشة بهدف القاضية ممكن التاريخي ليتوج الأهلي بالبطولة للمرة التاسعة.

وقال الكاف عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك: “قبل ثلاث سنوات، توج النادي الأهلي بطلاً لأفريقيا للمرة التاسعة التي طال انتظارها.. حقيقة أنه كان نهائي الديربي الوحيد في TotalEnergiesCAFCL حتى الآن وهو ما جعله مميزًا للغاية! ".

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