عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بكفرالشيخ لتطوير آلية التعامل مع المستثمرين |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فرع الهيئة الجديد بالمحافظة، وتفقدا منظومة العمل بالفرع وآلية التعامل مع المستثمرين.

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. رصف شارع «سعد زغلول» بدسوق في كفر الشيخ

تكليف أحمد الشهاوي مديراً عاماً لـ ثقافة كفر الشيخ


يأتي هذا في إطار تحقيق الانتشار الجغرافي لتوفير خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين الصناعيين إعمالاً للمركزية وتيسير الإجراءات، ومواصلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية افتتاح فروعها الإقليمية بمحافظات الجمهورية لخدمة المستثمرين.

وحضر الافتتاح المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، واللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، وأمير البرنس، مدير عام إدارة تراخيص الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بالمحافظة جاء لتقديم الخدمات الصناعية لمستثمري كفر الشيخ وتطوير آلية التعامل مع المستثمرين من خلال المنظومة الجديدة لتحقيق التنمية الصناعية والتوسع في الأنشطة الصناعية والتنموية المختلفة وتطوير المناطق الصناعية ورفع معدلات التنمية بالمحافظة.

من جانبها، أوضحت ناهد يوسف، أن الفرع سيقوم بإصدار السجل الصناعي وتراخيص التشغيل وتعديلاتهم وغيرها من الخدمات للمستثمرين بالمحافظة ولأصحاب المشروعات بكل من منطقتي مطوبس وبلطيم.

وكشفت عن تبني الهيئة استراتيجية متكاملة لتفعيل وتطوير فروعها بجميع محافظات الجمهورية وتفويضها بمزيد من الصلاحيات لإنهاء كافة خدمات المستثمر بدلا من التوجه للمقر الرئيس.

IMG-20231127-WA0094
IMG-20231127-WA0094
IMG-20231127-WA0095
IMG-20231127-WA0095
IMG-20231127-WA0096
IMG-20231127-WA0096
IMG-20231127-WA0097
IMG-20231127-WA0097
IMG-20231127-WA0099
IMG-20231127-WA0099
IMG-20231127-WA0098
IMG-20231127-WA0098
IMG-20231127-WA0100
IMG-20231127-WA0100
IMG-20231127-WA0102
IMG-20231127-WA0102
IMG-20231127-WA0101
IMG-20231127-WA0101
IMG-20231127-WA0104
IMG-20231127-WA0104
التنمية الصناعية الأنتشار الجغرافى الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام المساعد السكرتير العام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المنظومة الجديدة المناطق الصناعية تطوير المناطق الصناعية تراخيص التشغيل تطوير المناطق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الذهب يتحرك وعيار 21 يسجل أرقاما مفاجئة اليوم.. فيديو

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. رصف شارع «سعد زغلول» بدسوق في كفر الشيخ

تكليف أحمد الشهاوي مديراً عاماً لـ ثقافة كفر الشيخ

كفر الشيخ.. تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات علي الأراضي الزراعية في بيلا

محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق فعاليات مونديال حياة كريمة.. صور

إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

للمرة الأولى.. استئصال ورم بقاع الجمجمة لمريضة بمستشفى كفر الشيخ العام|صور

«حماة الوطن» بكفر الشيخ ينظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم الرئيس السيسي| صور

تزامناً مع حلول الشتاء|صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة بالطرق الرئيسية في بيلا بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص.. أبرز مستجدات مشروعات إحياء القاهرة التاريخية

استفزازية وخطيرة.. أول تعليق من روسيا علي القصف الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي

بسبب الدوري الألماني .. رسالة مثيرة من مدافع الأهلي

رقم تاريخي لـ عيار 21.. أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بفلسطين ردا علي تقرير هيومان رايتس ووتش

سلاح الدولار.. روسيا تفضح أفعال الولايات المتحدة للسيطرة على الاقتصاد العالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

إطلالة كاجوال جريئة.. جورجينا تثير الجدل بظهورها| شاهد

بمكياج لافت.. أسماء جلال تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ