افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بكفرالشيخ لتطوير آلية التعامل مع المستثمرين |صور

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فرع الهيئة الجديد بالمحافظة، وتفقدا منظومة العمل بالفرع وآلية التعامل مع المستثمرين.



يأتي هذا في إطار تحقيق الانتشار الجغرافي لتوفير خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين الصناعيين إعمالاً للمركزية وتيسير الإجراءات، ومواصلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية افتتاح فروعها الإقليمية بمحافظات الجمهورية لخدمة المستثمرين.

وحضر الافتتاح المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، واللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، وأمير البرنس، مدير عام إدارة تراخيص الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بالمحافظة جاء لتقديم الخدمات الصناعية لمستثمري كفر الشيخ وتطوير آلية التعامل مع المستثمرين من خلال المنظومة الجديدة لتحقيق التنمية الصناعية والتوسع في الأنشطة الصناعية والتنموية المختلفة وتطوير المناطق الصناعية ورفع معدلات التنمية بالمحافظة.

من جانبها، أوضحت ناهد يوسف، أن الفرع سيقوم بإصدار السجل الصناعي وتراخيص التشغيل وتعديلاتهم وغيرها من الخدمات للمستثمرين بالمحافظة ولأصحاب المشروعات بكل من منطقتي مطوبس وبلطيم.

وكشفت عن تبني الهيئة استراتيجية متكاملة لتفعيل وتطوير فروعها بجميع محافظات الجمهورية وتفويضها بمزيد من الصلاحيات لإنهاء كافة خدمات المستثمر بدلا من التوجه للمقر الرئيس.

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