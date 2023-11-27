تكليف أحمد الشهاوي مديراً عاماً لـ ثقافة كفر الشيخ

أصدرت الدكتورة نفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، القرار رقم 612 لسنة 2023م، بتكليف أحمد محمد الشهاوي، مديراً عاماً لفرع ثقافة كفر الشيخ.

سيرة ذاتية

تخرج أحمد الشهاوي، في كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف، وحصل على درجة الماجستير في الأدب والنقد من جامعة كفر الشيخ عام 2019م، وحالياً باحث دكتوراه بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وتدرج في العمل الوظيفي حتى شغل وظيفة رئيس قسم الإعلام بفرع ثقافة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن أحمد الشهاوي، نجل الشاعر الكبير المعروف محمد محمد الشهاوي، ابن قرية عين الحياة التابعة لمركز قلين بمحافطة كفر الشيخ، ومن الكوادر الشبابية المشهود لها بالكفاءة في وزارة الثقافة.