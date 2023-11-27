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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. رصف شارع «سعد زغلول» بدسوق في كفر الشيخ

رصف شارع سعد زغلول
رصف شارع سعد زغلول بمدينة دسوق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، الإثنين، المرحلة النهائية من أعمال رصف شارع سعد زغلول بمدينة دسوق بتكلفة 4 ملايين جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 202‪4- 2023 والذي يعد من الشوارع الحيوية والتجارية المهمة بمدينة دسوق وذلك تحت إشراف اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، وفريد حلمي، رئيس حي جنوب دسوق، والمهندسة رشا طيبة، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق.

 

 

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشدداً بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M. C. O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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