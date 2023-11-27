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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 18 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم، الإثنين، 18 قرار إزالة تعديات علي الأرض الزراعية علي مساحة 24 قيراطا بناحية «كفر قتة» التابعة للوحدة المحلية لقرية الجرايدة، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدِ جديدة والتعامل معها علي الفور، ومنع أي تعدِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، وأن أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.

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