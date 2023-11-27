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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن استشهاد الناطق الرسمي باسم الحركة عن القدس المحتلة

حركة حماس
حركة حماس

نعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، الشهيد محمد حمادة الناطق الرسمي باسم الحركة عن القدس المحتلة، بعد استشهاده إثر قصف إسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت حماس، في بيان: “ننعى الشهيد محمد حمادة الناطق الرسمي باسم الحركة عن القدس المحتلة الذي ارتقى إثر قصف صهيوني في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بيانا ردا علي ما ورد في التقرير الأولي الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات في قطاع غزة وخاصة المستشفى الأهلي المعمداني.

وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في بيان صحفي: “تستهجن حركة المقاومة الإسلامية حماس ما ورد في التقرير الأولي الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات في قطاع غزة وخاصة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث كان التقرير أقرب إلى رواية العدو الصهيوني التي حمل فيها فصائل المقاومة المسؤولية عن القصف الجوي، دون أن تقدم المنظمة أي دليل مادي واضح على استنتاجها، هذا بالرغم من أن تحقيقات العديد من الجهات الدولية أكدت مسؤولية الاحتلال عن الاستهداف، كما أن التقرير يغفل أن سياسة استهداف المستشفيات طالت كل مستشفيات قطاع غزة بشكل منهجي، وهي موثقة أمام سمع العالم وبصره”.

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وأضافت أن “ما يعزز ضعف مصداقية التقرير هو عدم الوصول إلى ميدان الحدث وجمع الأدلة ولقاء الشهود والاستماع إلى تقارير الجهات المختصة”.

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