هطول أمطار متوسطة على المراكز الساحلية بسيناء

شهدت مراكز محافظة شمال سيناء،مساء اليوم الاثنين هطول أمطار متوسطة على المناطق الساحلية، مصحوبه بالغيوم والرياح الباردة.وقد أدى ذلك إلى تجمع برك المياه في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة خاصة بمدينة العريش العاصمة.

درجة الاستعداد:

وقد أعطى اللواء خالد عزيز رئيس مجلس الادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ،تعليماته للمهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء برفع حالة الاستعداد القصوى بمنطقة العريش، وذلك لسحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة بمدينة العريش العاصمة.





وقد أعطى اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تعليمانه للواء أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش شمال سيناء، بمتابعة عمليات نزح وشفط المياه الأمطار التي تراكمت صباح اليوم في عدة أماكن متفرقه في الشوارع الرئيسية والميادين العامة داخل المدينة .





