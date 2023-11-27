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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التحالف الوطني: مؤسسة أبو العينين تساهم بمساعدات كبيرة لدعم قطاع غزة.. فيديو

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

كشف عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل دخول المساعدات الإنسانية لـ غزة ودور مؤسسة أبو العينين في التحالف الوطني.

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مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي تساهم بـ 25 شاحنة مساعدات لأهالي غزة

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أحمد موسى: مؤسسة أبو العينين وفرت 25 شاحنة مساعدات لغزة بقافلة السيسي

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أكثر من 80% من حجم ما دخل غزة من مساعدات، هي مساعدات مصرية".

أضاف: "مصر كانت تقود العالم في دعم الأشقاء في قطاع غزة بتخطيط محكم من الدولة المصرية"، لافتا: "التحالف مظلة للمؤسسات الأهلية الكبرى في الدولة المصرية.. ومع بداية الأزمة والحرب على قطاع غزة، كان التحالف يواكب التحرك السياسي المصري ونبض الشارع والإرادة السياسية من أجل تقديم الدعم الكبير للشعب الفلسطيني جراء الحرب الوحشية عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

مؤسسة أبو العينين الخيرية

وجه عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر لمؤسسة أبو العينين الخيرية، مؤكدا أنها تساهم بمساعدات كبيرة لدعم قطاع غزة.


أشار: "جاهزين بقوافل ومساعدات لتقديمها للأشقاء في قطاع غزة بتخطيط محكم وغرفة عمليات على مدار الساعة تلاحظ وتراقب وتدير بشكل جيد"، موضحا: "جاهزين بعدد ضخم من المتطوعين من الشباب المصري الواعي لتقديم المساعدات لغزة".
 

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