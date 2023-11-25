مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي تساهم بـ 25 شاحنة مساعدات لأهالي غزة

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا لمساهمة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي بـ 25 شاحنة مساعدات إنسانية لأهالي غزة، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

قال الإعلامي أحمد موسى :" مؤسسة أبو العينين مستمرة في دعم الأشقاء في قطاع غزة وتوفر المساعدات الإنسانية لهم باستمرار ".

أضاف الإعلامي أحمد موسى :" النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب كان حاضرا في فعالية تحيا مصر التي حضرها الرئيس السيسي الخميس الماضي والتي شهدت انطلاق قافلة كبيرة محملة بالمساعدات لقطاع غزة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مؤسسة أبو العينين تقدم دعما كبيرا للأشقاء في قطاع غزة وهناك تنسيق كامل بين مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني للعمل الأهلي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المساعدات الإنسانية محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والبطاطين ".

