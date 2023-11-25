بمشاركة مصرية.. تفاصيل اجتماع السفراء العرب مع رئيس حكومة رومانيا بسبب غزة

شارك السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا، في اجتماع سفراء دول المجموعة العربية والإسلامية المعتمدين لدى رومانيا، مع مارسيل تشولاكو، رئيس الحكومة الرومانية.

ويأتي الاجتماع، في إطار لقاءات المجموعة العربية والإسلامية في بوخارست، مع كبار المسئولين في رومانيا؛ لعرض تطورات الأوضاع في غزة.

واستعرض السفراء المشاركون في الاجتماع، عناصر الموقف الموحد الذي تم اعتماده خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود الدولية؛ من أجل تحقيق وقف كامل ومستدام لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلي كافة مناطق القطاع.

ومن جهته، وجه رئيس الوزراء الروماني، الشكر لمصر؛ لجهودها في إجلاء الرعايا الرومانيين من قطاع غزة، مثمنا الدور المصري القطري في سبيل التوصل للهدنة الإنسانية الحالية.