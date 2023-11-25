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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان: مصر تبذل جهودا كبيرة لـ مد الهدنة في غزة لفترات أخرى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر نجحت في إتمام استئناف عملية إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين في قطاع غزة بعد التعثر.

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وقال ضياء رشوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر تبذل جهودا كبيرة لـ مد الهدنة الإنسانية الجارية الآن لفترات أخرى".

وأضاف ضياء شوان: "حركة حماس أعلنت استجابتها للمجهودات المصرية المقدرة، ووافقت على استئناف علية تبادل الأسرى والمحتجزين".

وواصل ضياء رشوان، حديثه: "وصل إلى شمال غزة ما يتخطى الـ 70 شاحنة حتى الآن، وشمال غزة أكثر مناطق القطاع التي تحتاج إلى المساعدات؛ لأنها الأكثر تضررا".

ونوه ضياء رشوان، بأنه: "وفقا لاتفاق الهدنة؛ ستدخل المساعدات الإنسانية لكل مناطق القطاع، ولا تفرقة بين الشمال والجنوب".

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