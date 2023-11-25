عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قافلة إسعاف مصرية في طريقها إلى غزة لتسليم الرهائن

صدى البلد

أفاد شاهد عيان لشبكة سي إن إن، أن قافلة من سيارات الإسعاف المصرية وحافلة تمر حاليًا إلى قطاع غزة، لتسهيل تسليم الرهائن، مما يمثل مرحلة حاسمة في الجهود الدبلوماسية الجارية لتنفيذ اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.

 

كانت القافلة في طريقها من الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي، استعدادًا لاستقبال الرهائن من الصليب الأحمر. 

ويعد الموقع الاستراتيجي لمعبر رفح، الذي يربط مصر بغزة، بمثابة نقطة رئيسية للتبادل، مما يسلط الضوء على الجهود التعاونية المبذولة في التعامل مع تعقيدات عملية إطلاق سراح الرهائن الدقيقة.

يأتي هذا التطور وسط توقف مؤقت في إجراءات الهدنة، حيث انخرط الجانبان في مناقشات دبلوماسية للتغلب على التحديات التي ظهرت خلال اليوم الثاني من التهدئة الإنسانية المتفق عليها. ويعزى التأخير إلى انتهاكات مزعومة، مما يضيف طبقة من التعقيد إلى عملية التفاوض المعقدة بالفعل.

وعبرت حماس، في بيان رسمي، عن تقديرها للجهود التي تقودها قطر ومصر لضمان استمرار التهدئة المؤقتة. ويمثل تأكيد التزام إسرائيل بشروط وأحكام الاتفاق من قبل الطرفين المصري والقطري خطوة إيجابية إلى الأمام.

مع تقدم القافلة نحو جانب غزة من معبر رفح، يراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب، ويؤكد على الدور الحاسم الذي يلعبه اللاعبون الإقليميين في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الحلول الدبلوماسية في المنطقة التي مزقتها الصراعات.

 

نجحت مصر وقطر في التوسط للتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الرهائن اليوم الثاني من الهدنة. وافقت حماس على إطلاق سراح 13 إسرائيليا وسبعة أجانب الليلة، مقابل إطلاق سراح 39 فلسطينيا تعتقلهم إسرائيل حاليا، وفقا لما نشرته تليجراف البريطانية وسكاي نيوز. 

 

لعب الوسطاء المصريون والقطريون دورا محوريا في تذليل العقبات التي أوقفت عملية الإفراج لعدة ساعات. ويزعم التأخير، الذي بدأته حماس، انتهاك إسرائيل لشروط اتفاق الهدنة، مما يزيد من تعقيد الوضع الدقيق بالفعل. ودخلت الهدنة، التي من المقرر أن تستمر أربعة أيام، يومها الثاني اليوم.

 

عيان لشبكة سي إن إن إسرائيل الحرب بين إسرائيل وحماس الهدنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

ترشيحاتنا

قد التحدي.. ماذا فعلت جماهير الأهلي تجاه العامري فاروق؟

إسكان النواب: مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار تسترد قيمتها بعد 10 سنوات

ضياء رشوان: مصر تبذل جهودا كبيرة لـ مد الهدنة في غزة لفترات أخرى

6 معتقلات و33 طفلا.. أسماء الدفعة الثانية من الفلسطينيين المفرج عنهم

لميس الحديدي: لولا الجهود المصرية لانهارت الهدنة في يومها الثاني |فيديو

بمشاركة مصرية.. تفاصيل اجتماع السفراء العرب مع رئيس حكومة رومانيا بسبب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة فرنسية ضخمة لمقاطعة الملابس في تخفيضات الجمعة السوداء.. ما السبب؟

جيوش الفقراء والعبيد والفرسان المعدمين .. اعرف سر قيام الحملات الصليبية

هتاكله من غير تعب.. أسرار تناول العدس بدون غازات ولا انتفاخات

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

فيديو

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ