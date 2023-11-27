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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية متفقدا لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية: المشاركة بها واجب وطني

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية؛ لمتابعة التجهيزات في المقرات الانتخابية بالمحافظة؛ للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين في انتخابات الرئاسة 2024، والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها، ومتابعة أعمال رفع كفاءتها.

ووجه باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

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وشملت جولة محافظ الغربية التفقدية، مساء اليوم، متابعة التجهيزات في مركز طنطا بـ فيشا سليم وشوني، حيث أكد أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل بالداخل.

بدأت الجولة بمركز طنطا حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بالوحدة المحلية لقرية فيشا سليم موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

وواصل المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الصحية الأولية بالمنشية الجديدة في شوني، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

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كما شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

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وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين، على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

المجلس الاعلى للجامعات اللجنة الإنتخابية العملية الانتخابية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدعم اللوجيستي الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الأعلى للجامعات دكتور طارق رحمى داخل وخارج اللجان

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