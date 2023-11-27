حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية تستقبل وفد مديرية التعليم

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية وفدا مديرية التربية والتعليم بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر حسن ومديرى عموم المديرية وعدد من العاملين بها وذلك بحضور أعضاء ومنسقى الحملة النائب محمد عريبى والنائب أجمد الجحش والنائبة دعاء عريبى والدكتورة زينب سامى واللواء أحمد عبد الوهاب وأية ياسر حيث رحب أعضاء الحملة بوفد مديرية التربية والتعليم.

وأكد وفد التربية والتعليم خلال اللقاء ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المعلمين على النزول إلى صناديق الاقتراع، ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، و دعم قرارات الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على حياة كريمة لكل المصريين.



وأضاف الوفد خلال اللقاء، أن دعم مصر والرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة أصبح جزءًا لا يتجزأ، فعندما ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد سفينة الوطن فإننا ندعم الاستقرار والتنمية بل وحدة العرب كلهم، في وقت تموج فيه المنطقة بصراعات كثيرة، واستطاع العبور بنا إلى بر الأمان ، وأعاد الوطن إلى أهله ، وبدأ رحلة بناء الجمهورية الجديدة.