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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تساقط الشعر.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تساقط الشعر هو حالة شائعة تتسبب في فقدان الشعر من فروة الرأس أو من أي جزء آخر من الجسم. قد يحدث تساقط الشعر نتيجة لعدة أسباب، ومن بينها وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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 تساقط الشعر الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

التساقط الوراثي: يعتبر الوراثة هي العامل الرئيسي في حالات تساقط الشعر المعروفة بالصلع الوراثي، والذي يحدث عادة عند الرجال (الصلع الذكوري) وفي بعض الحالات عند النساء (الصلع الأنثوي).

أسباب تساقط الشعر 

تغيرات هرمونية: يمكن أن تؤدي تغيرات هرمونية مثل التغيرات التي تحدث في فترات الحمل وما بعد الولادة والانقطاع الهرموني إلى تساقط الشعر.

الأمراض والحالات الصحية: بعض الأمراض والحالات الصحية مثل فقر الدم، اضطرابات الغدة الدرقية، الاضطرابات المناعية، الإجهاد الشديد، العلاج الكيميائي، والإصابة بالحمى العالية يمكن أن تتسبب في تساقط الشعر.

أعراض تساقط الشعر 

بعض الأعراض الشائعة لتساقط الشعر تشمل:

فقدان الشعر التدريجي على فروة الرأس أو في مناطق محددة.
تراجع خط الشعر في الرجال.
فقدان الشعر في الأجزاء العلوية من فروة الرأس لدى النساء.
شعر رقيق وهش.
زيادة ملاحظة الشعر المتساقط عند تمشيطه أو غسله.

علاج تساقط الشعر

تختلف الطرق المتاحة لعلاج تساقط الشعر اعتمادًا على سببه وشدته. قد تشمل العلاجات:

العلاجات الدوائية: يمكن توصية ببعض الأدوية الموضعية أو الفموية التي تساعد في تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقطه.

عمليات زراعة الشعر: في حالات التساقط الشديد والمستمر، يمكن النظر في إجراء عملية زراعة الشعر التي تنقل الشعر من المناطق الغنية به إلى المناطق المتضررة.

العلاجات بالليزر: تستخدم تقنيات الليزر المنخفضة الطاقة لتحسين صحة فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

التدابير الوقائية لتساقط الشعر

التدابير الوقائية: يمكن اتباع بعض الإجراءات للحفاظ على صحة الشعر وتقليل فرصة التساقط، مثل الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وتجنب الإجهاد الالشديد، وتجنب التعرض المفرط للحرارة والمواد الكيميائية الضارة، والاهتمام بالعناية الجيدة بالشعر وفروة الرأس.

من المهم أن تستشير طبيبك المختص في حالة تساقط الشعر لتقييم حالتك بدقة وتحديد السبب المحتمل ووضع خطة العلاج المناسبة لك.

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