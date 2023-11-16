الزيوت والكريمات مش جايبة نتيجة..أطعمة تعالج تساقط الشعر

تعانى الكثير من السيدات من تساقط الشعر بشكل كبير رغم تجربة الكثير من زيوت الشعر ومستحضرات التجميل لذا يجب تناول نظام غذائي مناسب للشعر

من المهم جدًا الحفاظ على فروة رأس صحية والعامل الرئيسي هو الاهتمام بنظامك الغذائي وتتكون كل خصلة من الخلايا وبروتين يسمى الكيراتين ويجب تجديدها باستمرار بالعناصر الغذائية الأساسية للحصول على شعر طويل وأقوى.

ووفقا لما جاء في موقع netmeds نعرض إليك 5 أطعمة تساهم بشكل كبير في الحصول على الشعر الصحي.

الأطعمة الغنية بالبروتين

يتكون شعرك من بروتين يسمى الكيراتين، لذلك من المهم جدًا تغذية شعرك بمصدر جيد للأطعمة البروتينية. البروتينات هي اللبنات الأساسية لبصيلات الشعر، لذا اختاري مصادر البروتين الصحية مثل البيض والحليب والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات لتكون جزءًا من نظامك المعتاد لتحقيق نمو مثالي للشعر.

الخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن لتعزيز الحديد تحتوي الخضروات الورقية الخضراء على مصدر جيد للحديد وهو ضروري لنمو شعر صحي.

نقص الحديد هو أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر ويؤدي نقص الحديد إلى استنفاد الأكسجين والمواد المغذية التي تنتقل إلى جذور الشعر وبصيلاته مما يمنع نمو الشعر ويجعل شعرك ضعيفًا.

قم بتضمين الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والقطيفة وأوراق المورينجا مليئة بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد والفيتامينات A وC، كلها في نظامك الغذائي لتحسين صحة الشعر.

الحمضيات

يلعب فيتامين C دورًا حيويًا في امتصاص الحديد، لذا من المهم إضافة مصدر جيد للحمضيات مثل البرتقال والليمون والليمون الحلو للحصول على جرعتك اليومية من الفيتامين.

فيتامين C ضروري أيضًا لإنتاج الكولاجين، الذي يوفر العناصر الغذائية لأعمدة الشعر مما يجعله ينمو بسرعة وقوة.

المكسرات وأحماض أوميجا 3 الدهنية

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون أساسية تلعب دورًا حاسمًا في تجديد وتقوية بصيلات الشعر ومن الضروري الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن الجسم لا ينتجها من تلقاء نفسه واللوز والجوز وبذور الكتان غنية جدًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، لذا تناولي هذه المكسرات لتجعل شعرك ينمو قويًا وبراقًا.

عزز الأطعمة الغنية بفيتامين A وE

يلعب فيتامين أ دورًا حاسمًا في نمو الخلايا التي تساعد فروة الرأس في إفراز زيت الزهم لجذور أقوى وستساعد إضافة الجزر والبابايا والمانجو والبرتقال على تعزيز فيتامين أ.

بالإضافة إلى ذلك، فيتامين هـ فعال في تحسين الدورة الدموية، ويحافظ على توازن الزيت ودرجة الحموضة التي تقوي البصيلات وتعزز نمو الشعر و الأفوكادو وبذور عباد الشمس والسبانخ والفول السوداني والبندق هي مصادر جيدة لفيتامين E.

العناية بالشعر

نعلم جميعًا أن تناول الأطعمة المغذية والصحية يدعم النمو الصحي للشعر، في حين أنه من الضروري أيضًا اتباع روتين مناسب للعناية بالشعر للحفاظ على صحة فروة الرأس ومنع تساقط الشعر وإليك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة شعرك.

غسل الشعر بانتظام

اشطفي شعرك بانتظام لحماية فروة الرأس من الأوساخ والشوائب والزيوت الزائدة.

يعتمد تكرار ذلك على نوع شعرك، إذا كان شعرك جافًا، اغسليه مرتين في الأسبوع و إذا كان لديك فروة رأس دهنية، فإن غسل فروة الرأس في يوم بديل يمكن أن يساعد كثيرًا.

استخدمي شامبو خفيف

اختاري شامبو خفيف وخففي 1-2 ضخة من الشامبو في نصف كوب من الماء، ثم استخدمي ذلك لغسل شعرك. والحقيقة هي أن الشامبو يجرد شعرك من الزيوت الطبيعية، مما يجعله جافًا.

قم بتدليك فروة رأسك وشعرك بلطف بأصابعك بحركة دائرية أثناء غسل الشعر بالشامبو لتجنب التشابك والتلف.

الحالة بشكل صحيح

البلسم الجيد يحمي الشعر من الملوثات البيئية والتصفيف الحراري. تذكري أن تضعي البلسم من منتصف الطول إلى طرف الشعر وليس على فروة رأسك. تأكد من شطفه جيدًا بعد 5-10 دقائق.

زيت الشعر بشكل صحيح

يؤدي دهن الشعر وتدليكه إلى تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتغذية الشعر وإضفاء اللمعان عليه.

في حين أنه يحبس الرطوبة أيضًا، ويعزز نمو الشعر ويصلح الأطراف المتقصفة.

اختر من بين مجموعة واسعة من الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت الزيتون وزيت الخروع على سبيل المثال لا الحصر.

نصيحة محترف:

شامبو الزيت الساخن الدافئ من حين لآخر يجعل شعرك ينمو أقوى وأكثر سمكا كما أنه يمنح الشعر