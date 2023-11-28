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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية.. طريقة عمل شوربة خضار بالشوفان والفراخ

شوربة خضار بالشوفان
شوربة خضار بالشوفان والفراخ

تفضل ربة المنزل إعداد كل ما لذ وطاب للأسرة ودائما تبحث عن أفضل وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية سريعة التحضير ومشبعة فى نفس الوقت وتجمع الكثير من الخضروات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك تجربة إعداد شوربة خضار بالشوفان والفراخ بمذاق لا يقاوم وقيمة غذائية عالية وتنوع بين الكثير من العناصر الغذائية والكثير من الفيتامينات للشيف سلمى محمود.

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مقادير شوربة خضار بالشوفان والفراخ 


صدور فراخ مقطعة مكعبات
مكعب زبدة صغير 
بهارات: (كركم + فلفل اسود + ملح + زعتر + بابريكا)
ملعقتان كبار شوفان
خضار مقطع مكعبات متوسطة: (حبة كوسة + حبة جزر + بصلة متوسطة + طماطم + بسلة + فاصوليا خضراء)
نص لتر ماء مغلي


طريقة عمل شوربة خضار بالشوفان والفراخ


- نشوح مكعبات الفراخ فى الزبدة ثم نضيف البهارات.
- نضيف الشوفان ونشوحه مع الفراخ والبهارات حتى يتغير لونه.
- نضع الخضار المقطع مكعبات وتشوَّح كل المكونات مع بعض لمدة 5 دقائق.
- نضع الماء المغلي ونترك المزيج على نار هادئة لمدة حوالي 20 دقيقة حتى النضج.

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