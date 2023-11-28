لماذا عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة جديدة؟.. أزمة غزة ترد

كشفت الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة عن تغير كبير في سياسات بعض القوى الدولية والإقليمية وحتى العربية تجاه معاناة الفلسطينيين، لكن يبقى الموقف المصري ثابتا تجاه فلسطين وشعبها وكل الأشقاء، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تجدد الصراع داخل غزة وقبل ذلك بسنوات طوال.

الرئيس السيسي

مصر محط أنظار دول العالم

وأصبحت مصر بعد تجدد الصراع داخل قطاع غزة قبل 52 يوما محط أنظار العالم أجمع، ولم تعرف القاهرة وقيادتها السياسية النوم من أجل تهدئة الأوضاع وحل الأزمة وعدم تمدد الصراع الذي انفجر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية داخل غزة إلى باقي المنطقة التي أرقتها رحى الحروب وكثرة الصراعات.

كما أكدت القاهرة ثوابتها تجاه عدد من النقاط فيما يتعلق بالأوضاع التي خرجت عن السيطرة في القطاع وما صاحب ذلك من تصريحات غير مسئولة من قادة دولة الاحتلال.

ورفض الرئيس السيسي أي محاولات لطمس القضية الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم من خلال التهجير قسريا أو من خلال سياسة العقاب الجماعي، وأن تكون مصر وتحديدا سيناء وطنا بديلا لهم.

وشدد على أن الأراضي المصرية لن تكون إلا للمصريين، وهذا ما أكده مرارا وتكرارا في لقاءات واتصالات وقمم تطرقت للصراع وطريقة حل الأزمة، ومع كثير من زعماء العالم بداية من المستشار الألماني ثم الرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي ولقادة الأمة العربية والإسلامية، وغيرهم.

ويحمل الرئيس السيسي القضية الفلسطينية على عاتقه ويسعى لإنهاء الصراع، وتبذل مصر جميع الجهود من أجل تخفيف مُعاناة الفلسطينيين في غزة حيث قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

ويشدد الرئيس دائما على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئيس السيسي

تهجير الفلسطينيين خط أحمر

وحذر الرئيس مرارا وتكرارا من خطورة التصعيد في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.

وأكد السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

من جانبها، نشرت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي، أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، بمعبر رفح.

وجاءت أهم تلك التصريحات فيما يلي:

الجهود المصرية مزج فيها الحسم بالحكمة للحفاظ على استقرار المنطقة.

لم تغلق مصر معبر رفح نهائيًا وهو مفتوح كعادته من الجانب المصري، ولكن المعبر تم قصفه 4 مرات من الجانب الفلسطيني.

حجم المساعدات التي تم دخولها إلى القطاع والتي تقدر بـ12 ألف طن نقلتها 1300 شاحنة، منها 8400 طن مساعدات وفرتها الدولة المصرية والشعب المصري فقط، أي 70% من إجمالي حجم المساعدات.

نثمن الجهود الدولية التي لعبت مصر فيها النصيب الأكبر والأرشد التي توصلت لهدنة لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

نؤكد أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر للدولة المصرية.

نأمل أن تكون الهدنة هي البداية للوصول لحل عادل نهائي مبنٍ على سلام مستدام وحقيقي وفعال.

ندعو جميع قادة وشعوب إلى توجه عين الإعانة والدعم وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع.

المستشار محمود فوزي

ترحيب وإشادة بجهود مصر

ورحبت عدة دول عربية وغربية ومنظمات أممية بالجهود المصرية المبذولة في التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بموقف مصر في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، وثمن الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

في السياق ذاته، أكد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دى كرو، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورا محوريا للغاية في مسألة إجلاء الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة، معربا عن بالغ شكره للرئيس السيسي لإجلاء ما يقرب من 100 مواطن بلجيكي من غزة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن خالص شكره لمصر على الدور الأساسي الذي تقوم به فى ظل الحرب فى غزة.

وقال سانشيز إن الدور المصري كان محوريا لتوصيل المساعدات للفلسطينيين الذين كانوا بحاجة إلى المعدات الطبية، بالإضافة إلى إجلاء المدنيين من الجنسيات المختلفة.

ووجه رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشولاكو، الشكر لمصر لجهودها فى إجلاء راعيا بلاده من قطاع غزة، كما ثمن الدورين المصري فى سبيل التوصل للهدنة الإنسانية المؤقتة الحالية.

الرئيس الأمريكي

دور تاريخي في دعم فلسطين

ووجه الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، فمصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، سواء على مستوى الرئيس السيسي أو وزارة الخارجية والجهات المعنية.

وحذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر مع تجدد الصراع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

من جانب آخر، حققت قطاعات الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية إنجازات تنموية غير مسبوقة وشهدت فيها جميع القطاعات نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي، وسعت مصر لإعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء، ومن هنا يأتي اختيار أن يستمر الرئيس السيسي رئيسا لفترة جديدة.

غزة

ثوابت ممتدة تجاه الأشقاء

وفي هذا الصدد، قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية هو دور تاريخي وهناك روابط جغرافية، وهناك روابط عربية وإسلامية وإنسانية، وكلها روابط تجعل الدور المصري دورا أصيلا ويحمل ثوابت رئيسية لا تتغير تجاه القضية الفلسطينية وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة.

وأوضح رائف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن لمصر ثوابت ممتدة تجاه الأشقاء في فلسطين داعمة للقضية، وهذا الدور في الحقيقة سواء على الصعيد الدبلوماسي أو حتى الصعيد الإنساني يشهد تناميا ملحوظا ومحل إشادة من المجتمع الإقليمي والدولي، فالجميع يثق أيضا في القدرة والإمكانيات المصرية وفي نزاهة وشرف الدور المصري.

وتابع: "نجد جميع الأطراف تتصل بالقاهرة عندما يكون هناك تصعيد في الأزمة كما يحدث حاليا، فالرئيس السيسي خلال الأيام القليلة الماضية تلقى مكالمات من قادة الدول الكبرى حول العالم سواء فرنسا، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية، النمسا، تركيا، رئيس السلطة الفلسطينية، العاهل الأردني، وغيرهم من القادة".

وأكد أنه منذ عام 2014 ونحن أمام مسار بناء سياسي للدولة المصرية مسار له عدة اتجاهات سواء على صعيد بناء مؤسسات الدولة السياسية (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأيضا بناء الدستور) أو على صعيد تمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم والفئات المختلفة.