تحالف يخدم القضية.. السيسي يوجه رسالة لأمير قطر بشأن غزة وتميم يرد

روابط تاريخية تجمع العلاقات المصرية القطرية امتدت خلالها أواصر التعاون والصداقة بين البلدين منذ سنوات طويلة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وفي مختلف المجالات، حيث شهدت في الفترة الأخيرة تطورا واضحا يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

العلاقات المصرية القطرية

تعاون مصري قطري مثمر

وشهدت الفترة الماضية تحركات من الجانبين المصري والقطري، كانت آخرها تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد لوقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وجهود وقف إطلاق النار والعمل على هدنة إنسانية ممتدة.

أعاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، نشر تغريدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، شكره فيها الأخير على الجهود القطرية المبذولة في إتمام الهدنة الإنسانية في غزة.

وكتب الشيخ تميم بن حمد معلقا: "شكرا لكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودكم، ونقدر عاليا التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة".

وأضاف: "ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين".

وكان الرئيس السيسي قد كتب في حسابه على منصة "إكس": "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة".

وتستمر الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الفلسطينية حماس لليوم الرابع على التوالي.

ومساء السبت نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" في اليوم الثاني للهدنة، بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

العلاقات المصرية القطرية

تحالف يخدم القضية الفلسطينية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن التحركات المصرية القطرية تسعى بكل قوة إلى وقف العدوان على قطاع غزة ونجحت في أكثر من موقف في إثبات أن هذا التحالف يخدم القضية الفلسطينية.

وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا التحالف يأتي على نفس محور التقارب المصري القطري العربي وخاصة انه يأتي استكمالا للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض وظهر هذا التنسيق والتشاور بين مصر وقطر وبشكل كبير في اليوم الثاني من الهدنة عندما تعرضت الهدنة للكثير من العقبات التي كانت من الممكن أن تؤدي إلى نقضها ولكن تحركات مصرية وقطرية على الأرض خاصة وأن بعد هذه التحركات نتج عنها استكمال باقي الهدنة.

وتابع: قيام أمير قطر بتغريدة لشكر الرئيس السيسي دلالة على عمق العلاقات المصرية القطرية أنها تضرب بجذورها في أعماق الأرض والتاريخ وبان هناك تنسيق مشترك لخدمة القضية الفلسطينية.

وأكد أن هناك أيضا جهود الآن مصرية قطرية للعمل على تمديد الهدنة لمدة أخرى، وبالتالي تسعى القاهرة والدوحة مع القوى العربية والإسلامية إلى إيجاد أرضية مشتركة تكون دافعة للقضية الفلسطينية في الفترة القادمة.

الدكتور حامد فارس

مفاوضات لإطالة أمد الهدنة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه مع اقتراب نهاية الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، تتجه الأنظار حاليا نحو احتمالات إطالة أمد وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين من الجانبين.

وأوضحت الصحيفة أن حماس أطلقت سراح 17 محتجزة إسرائيلية وأجنبية يوم أمس الأحد، بينما ظل المفاوضون منعقدين في المحادثات حول تمديد محتمل لاتفاق الأيام الأربعة الذي أوقف القتال.

وأضافت أنه بموجب الاتفاق الذى تم التوصل إليه الأسبوع الماضى، أطلقت إسرائيل سراح 39 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية يوم الأحد مقابل إطلاق سراح المحتجزين بينما صمد وقف إطلاق النار الذى كان جزءًا من تلك الصفقة لليوم الثالث.

وقالت وول ستريت جورنال، إن اليوم الإثنين هو اليوم الرابع من الاتفاق الذي تم التوصل إليه لمدة أربعة أيام بوساطة مصر وقطر، والذي بموجبه التزمت حماس بإطلاق سراح 50 محتجزة إسرائيلية، حصريا من النساء والأطفال، مقابل 150 سجينا فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل.

كما التزمت إسرائيل بالسماح بما لا يقل عن 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يوميا.

وأشارت إلى أنه مع اقتراب نهاية الاتفاق الأصلي، تتجه الأنظار نحو احتمالات إطالة أمد وقف إطلاق النار حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد أنه يود أن يرى تمديد وقف إطلاق النار، وفى اتصال هاتفى، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بايدن أن حكومته ستقبل تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين كل يوم كما ينص الاتفاق.

العلاقات المصرية القطرية

ترحيب بجهود مصر وقطر

ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية يبدو أنها تضع استراتيجية تعمل على تمديد وقف إطلاق النار لتحقيق هدفين حاسمين: إخراج المزيد من المحتجزين من غزة، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، وتشجيع إسرائيل على وقف هجومها في الجنوب لتقليل الخسائر فى صفوف المدنيين.

وذكرت وول ستريت جورنال أن مصر وقطر تقودان محادثات بين حماس وإسرائيل تهدف الآن إلى تمديد الاتفاق الأولى إلى ما بعد اليوم الاثنين، ربما لمدة تصل إلى أربعة أيام حيث قال أشخاص مطلعون على المحادثات أن المفاوضين يناقشون إمكانية إطلاق سراح ما لا يقل عن 20 محتجزة أخرى من النساء والأطفال مقابل إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت أن حماس ذكرت إنها تؤيد تمديد الهدنة حيث قالت في بيان أصدره جناحها السياسي أمس الأحد: "تسعى حماس إلى تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد الأيام الأربعة الأولى".

وكان انتقد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية جوزيب بوريل توسع إسرائيل في بناء المستوطنات في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وشكر بوريل مصر وقطر على جهودهما في التوصل إلى هدنة بغزة، مؤكدا: ضرورة الخروج من الأزمة الحالية في قطاع غزة، وقال إن قطاع غزة دمر بالكامل وهو أمر غير مقبول.