دخول شاحنتي وقود إلى غزة عبر معبر رفح .. استمرار الاتصالات بين مصر وقطر وأمريكا لسرعة تنفيذ الهدنة | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

وصول 10 مصابين من غزة عبر معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بوصول 10 مصابين من قطاع غزة عبر معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية.

ضياء رشوان : هدنة غزة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

بعد اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي.. قرار عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها قررت وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إجلاء الجرحى والطواقم الطبية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

دخول شاحنتي وقود إلى غزة عبر معبر رفح ليرتفع الإجمالي إلى 17

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، دخول شاحنتي وقود محملتين بمئات آلاف اللترات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ليرتفع الإجمالي إلى 17 شاحنة.

فصائل فلسطينية تستهدف آليتين عسكريتين في اشتباكات عنيفة مع الاحتلال

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال الإسرائيلي بعد اشتباكات عنيفة في محاور التقدم شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

هل فيلم مستر إكس السبب؟..تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد4 سنوات|فيديو

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، إن خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي، ليس جديداً مؤكدة أن خبر انفصالهم تكرر كثيراً في الأونة الأخيرة.

مصدر مسئول: استمرار الاتصالات بين مصر وقطر وأمريكا لسرعة البدء في الهدنة بغزة

أكد مصدر مصري مسئول لقناة “القاهرة الإخبارية”، استمرار المحادثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة في قطاع غزة.

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتدالا في سرعات الرياح التي تكون بالجو، وأن هذا يجعل عمليات الصيد وحركة الملاحة مستقرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج، قائلا:"أوقعنا إصابات مباشرة"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

الصليب الأحمر في غزة: تعرضنا لإطلاق نار خلال محاولتنا إيصال الدعم لشمال القطاع

أكد المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة، تلقيهم نتلقى العديد من الاتصالات من العالقين في شمال القطاع والأوضاع الإنسانية تتفاقم بمرور الوقت، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.