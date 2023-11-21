تصعيد خطير ضد إسرائيل.. إجراء عاجل من قادة "بريكس" بمشاركة مصر

تترأس جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس التي تضم كذلك البرازيل وروسيا والهند والصين، لبحث الوضع في غزة والشرق الأوسط، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت بريتوريا وموسكو الإثنين.

بريكس

قمة بريكس حول غزة

ويشارك في الاجتماع الافتراضي رؤساء دول مجموعة بريكس الآخرون، بالإضافة إلى زعماء الدول التي تمت دعوتها للانضمام في يناير خلال آخر قمة للمجموعة في جوهانسبرغ، أي السعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات.

ويفتتح رئيس جنوب إفريقيا التي طلبت الجمعة، إلى جانب أربع دول أخرى، من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق في الحرب الراهنة في غزة، هذا الاجتماع الذي من المقرر أن تكون لكل دولة حاضرة فيه، كلمة، وفق بيان رئاسة جنوب إفريقيا.

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاجتماع الذي من المتوقع أن يصدر القادة في ختامه بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخصوصا في غزة.

وتعتبر جنوب إفريقيا واحدة من أكثر الدول انتقادا للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعلنت حكومة جنوب إفريقيا مطلع نوفمبر استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور، معبرة عن قلقها إزاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

قمة بريكس

القمة استكمال للزيارة الوفد العربي الإسلامي

وفي هذا الصدد، قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن قمة بريكس مع الوفد العربي الإسلامي هي قمة تضامنية لكن حتى الآن الدول الأساسية في بريكس الأعضاء في مجلس الأمن وهي روسيا والصين فشلت خلال اجتماعات مجلس الأمن في فرض قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح أبو الهول ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دول بريكس الأساسية روسيا والصين والهند والبرازيل هي متعاطفة تماما مع الشعب الفلسطيني وتطالب بوقف إطلاق النار وتطالب بمحاسبة إسرائيل وتطالب بتوسيع ادخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع: ولكن الاجتماع يؤكد أن هذه الدول ستتعهد بالمساعدة في وقف إطلاق النار وستتعهد بالعمل على محاسبة إسرائيل وستتعهد بالعمل على إدخال أكبر كمية من المساعدات وستعمل من أجل حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية بعد انتهاء هذا العدوان.

وأكد أن قمة بريكس اليوم هي استكمال للزيارة الذي قام بها الوفد العربي الإسلامي التي يضم ممثلين من مصر والسعودية والأردن وإندونيسيا بجانب فلسطين والتي زار الصين أمس والتقى بالممثلين الصينيين من أجل حشد الدعم الدولي خلف الشعب الفلسطيني وخلف المطالبة بوقف إطلاق النار.

أشرف أبو الهول

تكتل بريكس مناهض للمواقف الغربية

ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تكتل "بريكس" بالتأكيد مناهض للمواقف الغربية والأمريكية وخاصة وأن اقتصاديات الدولية متشابكة الصين ـ البرازيل ـ أفريقيا ـ روسيا والعديد من الدول وبعضها أعضاء في مجموعة العشرين وبعضها في مجموعة السبع الصناعية.

وأوضح فهمي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن "تكتل بريكس" سيكون له دور لأنهم يبنون شراكة اقتصادية جديدة مع العالم قائمة على فكرة العملة البديلة وإصلاح النظام الاقتصادي وبنك التنمية الدولية سيكون مناهض ومعارض لصندوق النقد والمؤسسات المالية الغربية.

وتابع: البريكس بطبيعة الحال هو تكتل كبير وقوي ولكن تزال هناك خلافات كبيرة وهو يريد أن يرسم سياسات مالية ونقدية ويريد أن يرسم وضعا اقتصاديا عالميا يعيد هيكلة النظام الاقتصادي والمالي والنقدي لمواجهة القوة الغربية.

وأكد أن الأمر يحتاج إلى استراتيجية ممتدة طويلة لكن في النهاية بريكس فكرة جيدة قابلة للتنفيذ من أول يناير ستدخل الدول الجديدة وسيكون هناك سياسات مالية ونقدية يمكن التعامل معها بصورة إيجابية.

الدكتور طارق فهمي

العمل على وقف الحرب في قطاع غزة

وتتجه الأنظار صوب موقف الصين خلال هذه القمة بعد سلسلة مشاورات أجراها وزراء عرب مع مسؤولين صينيين مؤخرا.

وكان وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي قد التقوا ،أمس الإثنين، مع كل من هان تشنج نائب الرئيس الصيني ووانج يي وزير الخارجية الصيني، وذلك في أولى محطات جولة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف العمل على وقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الصيني موقف الصين الداعم للحقوق العربية والإسلامية، والمدافع عن الشرعية الدولية، مؤكداً كذلك على ضرورة تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة المعنيين بالأزمة في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وأعلن وزير الخارجية الصيني عن اعتزام بلاده الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن على المستوى الوزاري تحت الرئاسة الصينية، وتطلعه لمشاركة أعضاء اللجنة في الاجتماع للتأكيد على الموقف العربي والإسلامي الجماعي المطالب بوقف الحرب، والداعم للحقوق الفلسطينية.

جانب من اللقاء

الولايات المتحدة مسؤولة عن الحرب الراهنة

أما عن الموقف الروسي، فقد دعا الكرملين إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية.

ويعتبر بوتين أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الحرب الراهنة، متهما إياها باحتكار عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية لسنوات بدون أن تنجح على الإطلاق في إيجاد حلول.

وتعتبر مجموعة بريكس هي تكتل اقتصادي عالمي يضم 5 دول أعضاء (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا).

بدأت فكرة تأسيس تكتل بريكس في سبتمبر لعام 2006 وعُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية بريكس على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

يضم تكتل بريكس 5 دول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم هي (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا).

وكلمة بريكس بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء الدول الأعضاء.

وتعتبر "مجموعة البريكس" واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتتصارع الدول للانضمام لها لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

وتعمل "مجموعة البريكس "على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون الاقتصادي بين الدول وهو من شأنه أن يسهم في خلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية، عبر كسر هيمنة الغرب بزعامة أميركا بحلول عام 2050.