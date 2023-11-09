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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الصين بالاتحاد الإفريقي: انضمام مصر لـ بريكس سيضفي حيوية كبيرة للمجموعة

صدى البلد

قال كوانج ويلين، السفير الصيني السابق في الاتحاد الأفريقي، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس يضفي حيوية كبير للمجموعة، باعتبارها دولة كبيرة في العالم العربي والإسلامي.

وأكد كوانج اليوم الخميس، خلال مؤتمر حول مسارات التحديث للصين والدول الإفريقية، أن انضمام مصر لـ بريكس بشرة مشجعة، إذ تولى الصين أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع مصر.

وأضاف، نجح البلدين في دفع التكامل العميق بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وبالحديث عن مجموعة البريكس، أشار إلي أن توسع المجموعة سيسهم في تعزيز دور الدول النامية على الساحة الدولية.

وقال أيضا، إن في ظل التغييرات المضطرية التي يشهدها العالم، ستصبح البريكس قوة هائلة لتحديث التنمية العالمية.

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