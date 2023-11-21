«الكرملين»: بوتين يناقش مع قادة بريكس الأوضاع في قطاع غزة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع قادة بريكس الأوضاع في قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، بأنّ مصر تكثّف جهودها مع الأطراف المعنية كافة للوصول إلى هدنة في قطاع غزة، لافتا إلى أنّ الوساطة المصرية تسعى إلى هدنة إنسانية، وتبادل للأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.



وأضاف "جبالي" خلال لقائه المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر تقدم المساعدات بصورة مستمرة عبر معبر رفح، وقد نجحت في توصيل كافة المساعدات بمختلف أنواعها الغذائية والعلاجية وغيرها، مؤكدًا أن مصر تناصر دائمًا الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.