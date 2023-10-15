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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مفاجئ من روسيا بشأن الدول المنضمة حديثا إلى مجموعة بريكس

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن جميع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس تسعى جاهدة لتحقيق التعددية القطبية لأنها لا تريد أن تكون في المرتبة الثانية بعد أي دولة أخرى.

وفي مقابلة مع مجموعة الصين الإعلامية، قال بوتين، إن “كل من انضم إلى مجموعة بريكس يدعم فكرة ومفهوم بناء عالم متعدد الأقطاب… ولا أحد يريد أن يكون في المرتبة الثانية بعد أي دولة ذات سيادة. الجميع يريد علاقات متساوية”.

وأوضح أن التحول إلى التعددية القطبية يحدث بشكل طبيعي حيث تستمر إمكانات العديد من البلدان، بما في ذلك الصين، في النمو.

دول بريكس

وتضم بريكس حاليا، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ولكن تم اتخاذ قرار خلال قمة أغسطس في جوهانسبرج بأن 6 دول أخرى- هي “مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”- ستنضم رسميًا إلى المجموعة اعتبارًا من يناير 2024.

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وتحدث بوتين مع قناة CCTV قبل زيارته للصين لحضور منتدى الحزام والطريق يومي 17 و18 أكتوبر.

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