عملة جديدة.. مجموعة بريكس تستعد رسميا لتوجيه ضربة مدمرة للدولار الأمريكي

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، إن إنشاء نظام دفع موحد باستخدام العملات الوطنية لدول مجموعة بريكس سيكون على جدول أعمال القمة المقبلة للرابطة التي ستعقد في كازان بروسيا.

وحسب تليفزيون “بريكس”، قال رامافوسا: ”تعتزم مجموعة بريكس توسيع استخدام العملات الوطنية للدول الأعضاء في التجارة الدولية. ويعمل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الآن على إنشاء منصة عملات موحدة ونظام دفع موحد لـ بريكس. وستطرح هذه القضية على القمة المقبلة لدول بريكس”.

وشدد رئيس جنوب أفريقيا على أن بنك التنمية الجديد (بنك بريكس) يقوم بتوسيع إصدار السندات بالعملات الوطنية لدول الرابطة، وهو ما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في الرابطة، بما في ذلك جنوب أفريقيا، حسبما أفادت وكالة “تاس” الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار رامافوسا إلى التفاهم المتبادل داخل مجموعة بريكس حول الحاجة إلى إصلاح المنظمات السياسية الدولية.

ووفقا له، فإن الدول تؤيد مثل هذه العملية فيما يتعلق بالأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

وتتولى جنوب أفريقيا حاليا رئاسة مجموعة بريكس. واعتبارًا من 1 يناير 2024، ستترأس روسيا المجموعة. ومن المعروف بالفعل أن القمة المقبلة لقادة البريكس ستعقد في كازان في الخريف.

وفي القمة الأخيرة للخمسة في جنوب أفريقيا، تمت دعوة ستة دول للانضمام إلى مجموعة بريكس ومن بينها الأرجنتين ومصر والمملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي الروسي الشهير، ميخائيل خازين، إن أعضاء مجموعة بريكس سيبدأون بالفعل عملاتهم الوطنية عند إجراء التسويات مع بعضهم البعض، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تفكر بجدية في إنشاء عملتها المشتركة ونظام الدفع الخاص بها لفترة طويلة.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام روسية، قال خازين، إنه “يمكن بدء هذه العملية في قمة بريكس القادمة، التي ستعقد في كازان عام 2024”.

وأضاف أنه “ينبغي إنشاء نظام الدفع الخاص بمجموعة بريكس الآن… هناك حاجة في العالم للتخلي عن الدولار الأمريكي، والآن ظهرت جميع المتطلبات الأساسية لدول المنظمة لإصدار وسائل الدفع الخاصة بها”.

ولفت خازين، إلى أن “إنشاء عملة بديلة لـ الدولار الأمريكي سيكون عملية صعبة بالنسبة للبلدان التي تنفذ استراتيجيات اقتصادية مختلفة”.