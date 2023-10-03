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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولتان في بريكس تعلنان عن أول عملية تجارية باستخدام العملات الوطنية

بريكس
بريكس

أنجزت الصين والبرازيل أول معاملة تجارية بينهما بالعملات الوطنية، حسبما أعلنت سفارة بكين في البرازيل، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.

 

وأشارت إلى أنه في 28 سبتمبر المنصرم، نجح بنك الصين في التعامل مع خطاب الائتمان بعملة الرنمينبي الخاصة بأعمال الخصم لشركة "إلدورادو برازيل".

 

وتم تحويل المعاملة على الفور إلى ريال برازيلي، وإضافتها إلى الحساب، ما يمثل أول معاملة مغلقة كاملة العملية في تاريخ التجارة الصينية البرازيلية، تتضمن تسعير الرنمينبي والتسوية والتمويل والتبادل المباشر مع الريال البرازيلي.

 

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن الصين والبرزايل وهما مؤسسين لتحالف "بريكس" يهدفان إلى الابتعاد عن الممارسات التجارية التقليدية، التي تعتمد على الدولار الأمريكي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، والحد من مخاطر صرف العملات.

 

يذكر أن نائب وزير التجارة الصيني أعلن في شهر مارس الماضي، أن بلاده أبرمت مع البرازيل اتفاقية بشأن التجارة الثنائية باليوان الصيني تهدف إلى توسيع التعاون في قطاعي الأغذية والتعدين، مضيفا أنه تم توقيع اتفاقية لتسوية المدفوعات باليوان مع البرازيل، مما يسهل التجارة بين البلدين بشكل كبير، حيث يعتزم البلدان توسيع التعاون في مجالي الأغذية والمعادن، والبحث عن إمكانية تصدير سلع ذات قيمة مضافة عالية من الصين.

 

وأعلنت البرازيل والصين في مارس عن إنشاء غرفة مقاصة من شأنها توفير التسويات دون استخدام الدولار الأمريكي، وكذلك الإقراض بالعملات الوطنية لتسهيل وتقليل تكلفة المعاملات والتخلص من الاعتماد على الدولار في العلاقات الثنائية.

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