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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يناقش مع قادة بريكس اليوم وقف الحرب في غزة

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

 


أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش الحرب في غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع قادة كتلة بريكس في مؤتمر عبر الفيديو اليوم، الثلاثاء، وبعد ذلك من المتوقع أن تصدر المجموعة بيانا مشتركا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن صوت بريكس يحتاج إلى الاستماع إليه في العالم.

وفي وقت سابق، حمل الرئيس الروسي ،فلاديمير بوتين، الغرب مسؤولية الأزمة في الشرق الأوسط، حيث تقصف إسرائيل قطاع غزة في محاولة للقضاء على مقاتلي حماس الذين شنوا هجوما واسعا في إسرائيل في السابع من أكتوبر.


وفي بيان تلفزيوني أمام اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الروسي والحكومة ورؤساء وكالات إنفاذ القانون، زعم بوتين أن "النخب الحاكمة في الولايات المتحدة" و"من يدورون في فلكها" يقفون وراء قتل الفلسطينيين في غزة، وخلف الأحداث في أوكرانيا والعراق وسوريا.


وأضاف "إنهم يريدون استمرار الفوضى في الشرق الأوسط. ولذلك تبذل (الولايات المتحدة) قصارى جهدها لتشويه سمعة تلك الدول التي تصر على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف إراقة الدماء والتي تقف مستعدة لتقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمة".

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