اجتماع عاجل بحضور بوتين.. البريكس يدخل على خط الصراع في غزة |تفاصيل

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك غدا الثلاثاء في قمة استثنائية لمجموعة البريكس عبر تقنية الفيديو لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدوث أشياء فظيعة في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا.

وأضاف الرئيس الروسي، في خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورج الثقافي الدولي التاسع، أن: احتمال استعادة المواقع الثقافية في قطاع غزة هو أمر مستبعد الآن لأن أشياء فظيعة تحدث، والظروف الحالية لا تسمح بالعمل هناك"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار بوتين إلى أنه "في العالم ظاهرة واضحة للعيان وهي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافياً، لكن المستقبل هو للتطور متعدد الاتجاهات والتنوع"، لافتا إلى أن "روسيا عازمة على العمل بشكل وثيق مع أولئك الذين يقاسمونها قيم السلام ويدعمون التنوع الثقافي".

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن كل من بوتين وحماس يقاتلان من أجل هدف مشترك، هو محو ديمقراطية مجاورة لكل من بلديهما من على الخريطة.

وأضاف في تصريحات نشرتها "واشنطن بوست"، قائلا: “يأمل كل من بوتين وحماس في انهيار الاستقرار والتكامل الإقليميين على نطاق أوسع والاستفادة من الفوضى التي قد تترتب على ذلك، بيد أن أمريكا لا يمكنها أن تسمح بحدوث ذلك، ولن تسمح بذلك، من أجل مصالح أمننا القومي – ومن أجل خير العالم أجمع”.