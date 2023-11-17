بوتين يتحدث عن "أشياء فظيعة" تحدث في قطاع غزة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، حدوث أشياء فظيعة في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا.

وأضاف الرئيس الروسي، في خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورج الثقافي الدولي التاسع، أن: احتمال استعادة المواقع الثقافية في قطاع غزة هو أمر مستبعد الآن لأن أشياء فظيعة تحدث، والظروف الحالية لا تسمح بالعمل هناك"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار بوتين إلى أنه "في العالم ظاهرة واضحة للعيان وهي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافياً، لكن المستقبل هو للتطور متعدد الاتجاهات والتنوع"، لافتا إلى أن "روسيا عازمة على العمل بشكل وثيق مع أولئك الذين يقاسمونها قيم السلام ويدعمون التنوع الثقافي".

وأشار بوتين إلى المحاولات الاستعمارية: "يحاولون إلغاء الثقافة الروسية لكنهم لن ينجحوا وإلغاء الثقافة هو استعمار جديد بطبيعته".

ورد بوتين على إمكانية توسيع تجربة ترميم آثار مدينة تدمر السورية إلى المواقع الثقافية في الشرق الأوسط: "الشروط مطلوبة لكننا قادرون على القيام بذلك".