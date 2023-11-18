بايدن: الولايات المتحدة لن تتراجع عن تحدي بوتين وحماس

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقال له نشرته صحيفة واشنطن بوست، على المنعطف الحرج الذي يواجهه العالم اليوم، حيث تشكل الخيارات المتخذة في الصراعات المستمرة مسار مستقبل الأجيال القادمة.

تطرق الرئيس إلى الأزمات في أوروبا والشرق الأوسط، ولا سيما معالجة التحديات التي يفرضها حرب الرئيس بوتين في أوكرانيا والصراع المستمر بين حماس وإسرائيل.

شدد الرئيس بايدن على ضرورة مواجهة حماس وحرمانها من القدرة على ارتكاب "الشر المطلق"، معربًا في الوقت نفسه عن تضامنه مع الشعب الإسرائيلي الذي تعرض لهجوم وحشي شنته حماس في 7 أكتوبر. وشدد على أهمية منع الصراع من التوسع والتصعيد.

أوضح الرئيس التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا في مواجهة عدوان بوتين، مشددًا على أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا هي استثمار في مصالح الأمن القومي الأمريكي ورادع للصراعات الأوسع. وشدد أيضًا على الجهود التعاونية التي تبذلها أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، اعترف الرئيس بايدن بالمأساة التي وقعت على الجانبين، معربا عن حزنه إزاء الخسائر في الأرواح البريئة. وشدد على ضرورة العمل نحو حل الدولتين من أجل الأمن طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

اقترح الرئيس بايدن مبادئ أساسية للمضي قدمًا في أزمة الشرق الأوسط، بما في ذلك ضمان عدم استخدام غزة مرة أخرى كمنصة للإرهاب وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد. وشدد على ضرورة الالتزام الدولي بدعم غزة في أعقاب الصراع.

وأوجز الرئيس الجهود الأمريكية لمعالجة الجانب الإنساني للصراع، وضمان إيصال المساعدات الأساسية لسكان غزة. وأدان استخدام حماس للدروع البشرية واستغلالها لأرواح الأبرياء في استراتيجيتها الإرهابية.

في الختام، أكد الرئيس بايدن التزام الولايات المتحدة بالقيادة على الساحة العالمية، والدعوة إلى السلام والاستقرار والتقدم. وشدد على أهمية إدانة الكراهية والتحيز، وتعزيز الحرية الدينية، وتعزيز أمريكا الموحدة التي ترفض العنف والانتقاد اللاذع.

يعكس هذا المقال النهج الشامل للرئيس بايدن تجاه التحديات الجيوسياسية المعقدة في أوروبا والشرق الأوسط، حيث يُظهر الولايات المتحدة كدولة أساسية ملتزمة بتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا وسلامًا.