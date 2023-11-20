مبادرة إيران ومشاركة مصر.. تفاصيل قمة البريكس الاستثنائية بشأن الصراع في غزة

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، اليوم الإثنين، أن القمة الاستثنائية لدول البريكس التي ستعقد عبر الإنترنت في 21 نوفمبر تأتي بمبادرة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا نقلا عن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يتولى الرئاسة الحالية لمجموعة البريكس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن قادة البريكس سيجتمعون عبر الإنترنت في 21 نوفمبر لعقد اجتماع استثنائي سيخصص للوضع في الشرق الأوسط، خاصة الصراع في قطاع غزة.

وإلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تمت دعوة الأعضاء الجدد في البريكس وهم المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة للمشاركة القمة.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك غدا الثلاثاء في قمة استثنائية لمجموعة البريكس عبر تقنية الفيديو لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.