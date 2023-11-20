عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبادرة إيران ومشاركة مصر.. تفاصيل قمة البريكس الاستثنائية بشأن الصراع في غزة

البريكس
البريكس

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، اليوم الإثنين، أن القمة الاستثنائية لدول البريكس التي ستعقد عبر الإنترنت في 21 نوفمبر تأتي بمبادرة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا نقلا عن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يتولى الرئاسة الحالية لمجموعة البريكس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن قادة البريكس سيجتمعون عبر الإنترنت في 21 نوفمبر لعقد اجتماع استثنائي سيخصص للوضع في الشرق الأوسط، خاصة الصراع في قطاع غزة. 

وإلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تمت دعوة الأعضاء الجدد في البريكس وهم المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة للمشاركة القمة.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك غدا الثلاثاء في قمة استثنائية لمجموعة البريكس عبر تقنية الفيديو لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

اجتماع عاجل بحضور بوتين.. البريكس يدخل على خط الصراع في غزة |تفاصيل

بعد فوز مايلي| وزيرة الخارجية المرشحة في الحكومة الجديدة: الأرجنتين لن تنضم لـ البريكس

البريكس الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جنوب افريقيا سيريل رامابوسا غزة ايران الامارات السعودية فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

موضوعات متعلقة

اجتماع عاجل بحضور بوتين.. البريكس يدخل على خط الصراع في غزة |تفاصيل

بعد فوز مايلي| وزيرة الخارجية المرشحة في الحكومة الجديدة: الأرجنتين لن تنضم لـ البريكس

سفير مصر بموسكو يشارك في اجتماع لدول البريكس لاستعراض آليات عمل التجمع

اجتماع مصري روسي بشأن التعاون في تحالف البريكس |تفاصيل

ترشيحاتنا

منتظرين رد حماس.. الاحتلال الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لصفقة الأسرى

مكانها وطريقة اختطافها.. أول تعليق من مالك السفينة المحتجزة لدي الحوثيين

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما

إسرائيلية أم لا|التفاصيل الكاملة للغز السفينة المختطفة..تل أبيب تنكر عارها.. ما الحقيقة؟

جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في مصر .. بهذا السعر

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

لن تصدق.. 3 فوائد ل التلبينة

فيديو

تفاصيل استقبال وزير الصحة أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ